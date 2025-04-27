Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 27. Апреля Завтра: Klementine, Raimonda, Raina, Tale
Доступность

«Это победа! Фантастический успех!» Люди иронизируют над «исправлением» дорожных указателей (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 апреля, 2025 11:28

Важно 1 комментариев

Некоторое время назад в соцсетях поднялось очередное бурление на тему того, что на отдельных дорожных знаках в Латвии есть указания расстояния до российских городов, и некоторая часть общества призывала эти указания убрать, сообщает Tautaruna.nra.lv.

Теперь это сделано, однако большинство комментаторов считает, что зря.

- Это победа! Фантастический успех!

- А потом мы удивляемся, что они направления не знают...

- Это точно грандиозное достижение! Теперь заживем по-королевски - я уже чувствую, как ВВП подскочил на целый 1%! Только салюта не хватает и почетного караула у дверей Сейма.

- Похоже на самодеятельность.

- Ничего страшного, за счет твоих налогов установят новые знаки.

- И что это решило для латышей? Рождаемость повысило? Долги ликвидировало? Энергия подешевела?

- Это признак серьезного и респектабельного государства - уничтожать краской противников, которых сами объявили таковыми. Яркая победа одержана, можем мирно спать под сенью своих сабель.

- Некоторые наивно вообразили: уберут надпись, и сама Москва исчезнет с лица земли. Хотелось бы, чтобы все было так просто...

- Если это официальное решение, то это убожество. Исполнение выглядит, как в Мухосранске. Не понимаю тех национально ориентированных, которым это доставляет эстетическое или иное наслаждение.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 61 реакций
Комментарии (1) 61 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Очередь начинается аж на Вантовом мосту!» Жительницу Кипсалы возмущают заторы — народ едет на выставки (1)

Важно 13:38

Важно 1 комментариев

Майя, живущая на Кипсале, возмущается в соцсети из-за того, что пробки на Вантовом мосту, возникающие из-за обилия желающих посетить очередную выставку, которые едут туда на машинах, и критикует Рижскую думу за то, что этот вопрос не решается.

Майя, живущая на Кипсале, возмущается в соцсети из-за того, что пробки на Вантовом мосту, возникающие из-за обилия желающих посетить очередную выставку, которые едут туда на машинах, и критикует Рижскую думу за то, что этот вопрос не решается.

Читать
Загрузка

Памятник Андрею Упитису в Риге пилить не будут; что его ждет в дальнейшем? (1)

Важно 13:09

Важно 1 комментариев

Памятник писателю Андрею Упитису, который находится в столичном парке Кронвалда, пилить пополам все же не будут, о чем агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Памятник писателю Андрею Упитису, который находится в столичном парке Кронвалда, пилить пополам все же не будут, о чем агентству LETA сообщили в Рижской думе.

Читать

Британский правозащитный орган предлагает создавать отдельные туалеты и раздевалки для трансперсон (1)

Важно 12:48

Важно 1 комментариев

Британская Комиссия по равенству и правам человека опубликовала новые рекомендации в свете решения Верховного суда страны о том, что понятие пола должно трактоваться как биологический пол. Из них следует, что трансперсоны не могут использовать пространства, зарезервированные для женщин или мужчин (такие как туалеты и раздевалки), однако для них должны быть предусмотрены отдельные помещения аналогичного назначения.

Британская Комиссия по равенству и правам человека опубликовала новые рекомендации в свете решения Верховного суда страны о том, что понятие пола должно трактоваться как биологический пол. Из них следует, что трансперсоны не могут использовать пространства, зарезервированные для женщин или мужчин (такие как туалеты и раздевалки), однако для них должны быть предусмотрены отдельные помещения аналогичного назначения.

Читать

Песков: РФ готова к переговорам с Украиной без условий (1)

Важно 12:42

Важно 1 комментариев

Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной "без всяких предварительных условий". Украина "готова к безоговорочному прекращению огня", сказал Эмманюэль Макрон после общения с Владимиром Зеленским.

Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной "без всяких предварительных условий". Украина "готова к безоговорочному прекращению огня", сказал Эмманюэль Макрон после общения с Владимиром Зеленским.

Читать

Нужно быть ослом, чтобы ссылаться на Осло: Андрей Козлов о новой идее Рижской думы по «отъёму» денег у населения (1)

Важно 11:31

Важно 1 комментариев

«Смотришь на них – вроде люди как люди, на ослов не похожи. Как только открывают рот – пиши пропало», - депутат Рижской думы Андрей Козлов прокомментировал новую инициативу Рижской думы о запрете въезжать в центр столицы машинам с двигателями внутреннего сгорания.

«Смотришь на них – вроде люди как люди, на ослов не похожи. Как только открывают рот – пиши пропало», - депутат Рижской думы Андрей Козлов прокомментировал новую инициативу Рижской думы о запрете въезжать в центр столицы машинам с двигателями внутреннего сгорания.

Читать

Политолог: вторжение в ближайшие годы странам Балтии не грозит, а Путин пытается одурачить Трампа (1)

Важно 11:09

Важно 1 комментариев

О том, как Путин втягивает Трампа в свои "сделки", как распространяется идея о разделе Украины, что означает призыв Макрона воспользоваться ядерным щитом, о "добрых" и "злых" полицейских, о том, что политологам нечего делать там, где за работу должны браться психиатры, и о многом другом журналист "Неаткариги" Элита Вейдемане побеседовала с историком и политологом Карлисом Даукштсом.

О том, как Путин втягивает Трампа в свои "сделки", как распространяется идея о разделе Украины, что означает призыв Макрона воспользоваться ядерным щитом, о "добрых" и "злых" полицейских, о том, что политологам нечего делать там, где за работу должны браться психиатры, и о многом другом журналист "Неаткариги" Элита Вейдемане побеседовала с историком и политологом Карлисом Даукштсом.

Читать