Теперь это сделано, однако большинство комментаторов считает, что зря.

- Это победа! Фантастический успех!

- А потом мы удивляемся, что они направления не знают...

- Это точно грандиозное достижение! Теперь заживем по-королевски - я уже чувствую, как ВВП подскочил на целый 1%! Только салюта не хватает и почетного караула у дверей Сейма.

- Похоже на самодеятельность.

- Ничего страшного, за счет твоих налогов установят новые знаки.

- И что это решило для латышей? Рождаемость повысило? Долги ликвидировало? Энергия подешевела?

- Это признак серьезного и респектабельного государства - уничтожать краской противников, которых сами объявили таковыми. Яркая победа одержана, можем мирно спать под сенью своих сабель.

- Некоторые наивно вообразили: уберут надпись, и сама Москва исчезнет с лица земли. Хотелось бы, чтобы все было так просто...

- Если это официальное решение, то это убожество. Исполнение выглядит, как в Мухосранске. Не понимаю тех национально ориентированных, которым это доставляет эстетическое или иное наслаждение.