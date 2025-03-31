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Тоталитаризм под маской демократии? Как Manabalss решает, о чем можно просить

Редакция PRESS 31 марта, 2025 15:27

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Scanpix/REUTERS/Daniel Becerril

Писатель и свободный журналист Андрис Петров решил подать на портал Manabalss инициативу о прекращении финансирования бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги из государственного бюджета. И получил от сайта отказ. Такое решение он считает противоречащим свободе слова, свое возмущение Петров выразил на pietiek.com.

"Вместо вступления – цитата с сайта https://tezaurs.lv/. Вот как на этом интернет-ресурсе объясняется понятие «тоталитаризм»: «Форма государства, для которой характерна неограниченная власть одной политической партии или политической группы и полный контроль над всеми сферами общественной жизни, не допуская никакой политической свободы и оппозиции; соответствующая форма идеологии».

Любой согражданин, обладающий сознанием, осознанностью и логическим мышлением, прекрасно понимает, что речь идет о политической партии «Единство», возможно, «Новом Единстве» или еще каком-то «Единстве», чьи представители, разглагольствуя о демократии, создали тоталитарную систему государственного управления. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) – это «Единство», Центральная избирательная комиссия (CVK) – это «Единство», менты именуемые полицией – это «Единство», прокуратура – это «Единство», уничтоженная журналистика, чьи коррумпированные деятели с воодушевлением восхваляют преступления режима, – тоже «Единство». Оказывается, что и сайт manabalss.lv – тоже «Единство», ведь инициировать сбор подписей можно только по вопросам, угодным режиму.

17 марта этого года был опубликован мой текст «Воительница Вайра, справедливость и "тупицы"» (https://pietiek.com/raksti/karotaja_vaira,_taisnigums_un_stulbeni/). На следующий день вечером я подал на сайте manabalss.lv инициативу по сбору подписей с призывом к мыслящим согражданам поддержать предложение «о прекращении финансирования бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги из государственного бюджета». Через неделю, 24 марта, я получил от manabalss.lv следующий отказ:

**«Уважаемый Андрис Петров!

Благодарим вас за отправленное предложение о прекращении финансирования бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги из государственного бюджета. Оценив представленные аргументы и предложенные решения, мы пришли к выводу, что данная инициатива не может быть опубликована.

Законы четко определяют порядок и гарантии, положенные бывшим президентам, а содержание вашего предложения противоречит существующему правовому регулированию и закрепленному в Конституции принципу разделения государственной власти. Дополнительно обращаем внимание, что деятельность и мнения государственных должностных лиц (включая бывших) не могут служить основанием для отмены установленных законом гарантий без соответствующей правовой процедуры.

Спасибо за ваше время и участие в общественных процессах.

С уважением, Команда Manabalss»**

Разумеется, можно было бы дискутировать об этом отказе, но в условиях тоталитарной системы это лишь трата времени, которая не приведет к результату. Однако, учитывая этот ответ от manabalss.lv, хочу обратить внимание на то, что данный сайт сбора подписей 11 июля 2024 года начал антигосударственный и антидемократический сбор подписей под инициативой «Блокировка TikTok в Латвии».

Если вдруг кто-то не знает, что такое TikTok, поясню: это демократическая социальная сеть, где каждый имеет право выражать свое мнение – как по актуальным, так и по неактуальным вопросам, касающимся мирового или локального общества, а также любым другим способом проявлять свою личность.

Согласно 100-й статье Конституции Латвийской Республики, «Каждый имеет право на свободу слова, включая право свободно получать, хранить и распространять информацию, выражать свои взгляды. Цензура запрещена.» Таким образом, сайт manabalss.lv, поддерживая сбор подписей под инициативой «Блокировка TikTok в Латвии», самым открытым образом выступает против демократического государственного устройства, против свободы выражения мнений и самым непосредственным образом поддерживает цензуру, которая крайне неприятна правящему режиму. Пока существует режим «Единства», ясно, что manabalss.lv – это голос режима.

Я считаю, что manabalss.lv самым очевидным образом избегает инициатив по сбору подписей, неугодных режиму, но в то же время признает легитимность сбора подписей по другим вопросам, даже если они напрямую противоречат главному документу Латвийской Республики – Конституции.

На данный момент инициативу о запрете TikTok в Латвии подписали 4498 сторонников тоталитаризма и противников демократии", - возмущен Петров.

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