Так вот ты какая, настоящая Португалия! Безопасные направления Редакция PRESS 23 января, 2026 12:30 Безопасные направления

Когда в путешествии хочется всего и сразу — надо лететь в волшебной красоты город на берегу Атлантического океана. Речь о Порту - родине портвейна, втором городе Португалии. Здесь есть все для человека, жаждущего отдохнуть так хорошо, как никогда ранее.

…Когда будете стоять на двухуровневом (фактически - трехуровневом) мосту Луиша Первого (Ponte D.Luis I), вы забудете обо всех своих проблемах. Элегантная конструкция, построенная по технологии Густава Эйфеля бельгийцем Теофилом Сейригом в 1886 году, буквально распахнет ваше сердце для Порту — только ради этой точки на карте мира стоит купить фотокамеру. Виды открываются потрясающие! В том числе на район Рибейра - с одной стороны и знаменитых погребов с портвейном в Вила Нова де Гайа - с другой. Напиток, рожденный в этих местах, производится только в долине реки Дору, и вы увидите эти роскошные виноградники. Специалисты говорят, что все дело в особенном климате и качестве почвы, которые позволяют делать уникальное по своим органолептическим свойствам вино.

Кроме виноделия, долину реки Дору стоит посетить для того, чтобы полюбоваться уникальными пейзажами, названными ЮНЕСКО Всемирным наследием: это завораживающие своей красотой холмистые склоны реки, исчерченные виноградниками, а еще украшенные россыпью оливковых и миндальных деревьев.

На реке Дору, отделяющей один город фактически от другого, мирно покачиваются разноцветные лодки «ребелуш» (туристам можно покататься !), на которых когда-то доставляли виноматериалы из верховьев Дору. Река эта, как вальяжная, ленивая рыба, медленно извиваясь сквозь величественные горы, которые окаймлены террасами с виноградниками, встречается с океаном божественной красоты. И это тоже все для вас: наслаждайтесь!

На зеленую полянку именую садом Морро (это непосредственно в Порто) вы тоже попадете прямо с моста. Лучше это делать после ужина, чтобы в этой локации встретить закат: солнце здесь провожают, устроившись с корзинкой для пикника на зеленой траве, аплодисментами! Это отличная программа на вечер, кругом море огней… Рядом монастырь XVI века Серра-ду-Пилар, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Порту буквально пропитан историей, наполнен каким-то особым атмосферным флером романтичных улочек, я уже не говорю про росписи азулежу: ярко-голубыми красками на фаянсовых плитках или синим кобальтом по белому фону оловянной глазури.

Для украшения фасада «рядовой» церкви Святого Ильдефонсо (Igreja de Santo Ildefonso) художник-керамист Жоржи Коласу (Jorge Colaço) использовал более 11 000 плиток азулежу. Он же работал над панно в холле вокзала São Bento и над фасадом церкви Святого Антония — непременно уделите время, чтобы познакомиться с этими гениальными фасадами азулежу, в которых прочитывается темперамент юга…

После чего посидите в кафе, съешьте Bolo de amendoa – это особое местное миндальное печенье со сметаной, очень популярный португальский десерт. Кофе тут тоже отменный, вы оцените. Большое количество разной выпечки и ароматный напиток — традиционный завтрак португальцев. Но, пожалуй, самая знаменитая выпечка - это корзинки из слоеного теста, наполненные заварным кремом: божественно вкусно, позвольте себе лакомство, даже если вы на диете.

В Порту вообще можно приехать только ради прогулок (виды закатов и восходов солнца тут фантастические) по набережной Каиш-да-Рибейра, где вас ждут маленькие колоритные магазинчики, приветливые добрые люди и, конечно, барды. Если хочется шопинга, то загляните на улицу Святой Катарины (Rua da Santa Catarina).

Загадочным кажется замок Кейжу, который местные обычно называют Сырным: так прозвали эту крепость еще в XVIII веке - за внешнее сходство с куском огромного качественного сыра. Немало пришлых «мышей» покушалось отобедать его толстыми, жирными боками. Порт Порту долгие века (да и теперь) имел важное стратегическое значение: он же находился на перекрестке главных торговых путей Европы. Местные купцы со Средних веков вели активный и, надо сказать, успешный бизнес с Англией, Фландрией и Северной Германией.

Центр Порту за архитектурное многообразие внесен в Список ЮНЕСКО.

И вот стоит ли удивляться тому, что писательница Джоан Роулинг именно в Порту придумала своего Гарри Поттера: она сидела в местном книжном магазинчике Lello (стоит зайти) и строчила свою книгу. И чего удивляться, что студенты местных вузов носят такие же мантии, как герои знаменитой теперь сказки? Здесь, в этом месте Порту, буквально слышишь слова профессора Альбуса Дамблдора: «Счастье можно найти даже в самые темные времена. Просто не забывайте зажечь свет».

Мы приехали в место, где сказки рождаются стенами церквей и шумом прибоя, и значит, все у нас просто прекрасно. Впечатления, которые вы увезете домой, останутся с вами навсегда, не девальвируются никогда.

Рядом с проспектом Aliados и набережной Риа-де-Бильбао - запомните это название! - находится колоритный и щедрый рынок Ла-Рибера (Больао). Вас буквально проглотят реально старые лавочки, где продается вяленая треска и все выглядит точно так же, как в начале прошлого века. Между тем фасад здания щедро декорирован в стиле... ар-деко! Здесь сочетаются витражи, решетки, элементы в виде цветов и прочие художественные детали. На базаре щедрой россыпью -морепродукты, огромный выбор сыров, грибов, овощей и фруктов.

Чуть не забыла – непременно окажитесь возле 75-метровой башни Клеригуш, которую построили для Братства клириков в середине XVIII века и которая раньше служила отличным ориентиром для заходивших в залив со стороны Атлантики и поднимавшихся по Дору кораблей, доверху набитых рыбой и различными экзотическими товарами. Наверху есть обзорная площадка, которая порадует вас возможностью сделать отличные редкие фотографии на фоне Порту.

Не буду вас утомлять перечислением всех церквей, коих не счесть в Порту. Назову только еще одну – церковь Святого Франциска (Igreja de Sãо Francisco), которую начали строить аж в 1245 году. Внутри церковь поделена на три нефа, стены и колонны которых сплошь покрыты золоченой деревянной скульптурой и резными украшениями, на что ушло, по слухам, 300 кг золотого порошка. Под полом строения скрыты катакомбы, где похоронены братья-францисканцы, а также члены семей некоторых благородных горожан. Через стекло, вставленное прямо в пол, просматривается это многовековое хранилище человеческих костей. Пробирает до мурашек, если честно. И тем солнечнее кажется изумительный пляж Эшпинью в окрестностях Порту, где голубое небо соединяется с морской водой и золотым песком в одну безмятежную картину.

Про Порту можно рассказывать бесконечно долго. Туристическая компания Magnum Travel, не сомневайтесь, покажет вам этот город и его окрестности так, что впечатлений хватит на годы вперед. Конечно, покажет Авейру – местную Венецию на берегу Атлантического океана, разграфленную каналами, по которым скользят лодочки «молисейру».

Замечу, что Magnum Travel везет своих туристов еще и в Брагу, которую часто называют португальским Ватиканом. В этом месте находятся самый старый кафедральный собор в Португалии, масса потрясающих церквей и парково-архитектурный ансамбль Милостивого Иисуса на Горе - популярный центр паломничества в XVIII-XIX веках, опять же внесенный ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия Человечества. А еще в Браге можно сделать просто отличный шопинг.

Рядом город Гимарайш, словно вывалившийся в наше время из Средневековья, – он сохранил традиционную архитектуру и планировку улиц и также внесен в Список ЮНЕСКО. Одним словом, Порту – место, которое вдохновляет, позволяет забыть о проблемах и радоваться жизни что есть мочи.

Уж если и лететь отдыхать этой весной и летом - то сюда!

Справка. Magnum Travel организует душевные, тщательно погдготовленные туры, дают возможность своим туристам спокойно и без суеты напитываться самыми разными впечатлениями. А не это ли самое главное для того, чтобы доверить свидание с Португалией, которое невозможно без дегустаций продуктов и напитков, экскурсий и добрых приключений?

Magnum Travel

magnumtravel.lv

(+371) 20391081

info.magnumtravel@gmail.com