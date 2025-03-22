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«Страна происхождения — нет сведений»: откуда берутся такие надписи на ценниках?

la.lv 22 марта, 2025 13:04

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Если посмотреть внимательнее на ценники в супермаркетах, время от времени можно увидеть, что на некоторых из них не указана страна происхождения товара - только флажок Евросоюза. А вместо страны - "нет сведений" (Valsts – nav ziņu).. Что это означает и откуда берутся такие надписи, разбирался портал la.lv.

Тему актуализировали пользователи соцсетей, пишущие: "Вы мне расскажите, как это происходит? Дескать, понятия не имею, в какой стране снесены эти яйца, но я стабильно знаю, что в курятнике! Лгать нет резона".

Редакция портала связалась с командой Rimi Latvia, чтобы выяснить, в каких случаях делается такое указание на ценнике и означает ли оно, что страна происхождения действительно неизвестна.

Вот какое объяснение подготовила руководитель общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите.

"Учитывая, что в среднем в одном магазине Rimi имеется несколько тысяч различных товаров, при изменении акций и адаптации к новым законодательным требованиям могут возникать чисто человеческие ошибки. В то же время следует разъяснить, что это, увы, наглядный пример того, как новое законодательное требование указывать страну происхождения на ценнике иногда вводит в заблуждение покупателя и увеличивает административную нагрузку со стороны как розничного торговца, так и государства, которое все это контролирует.

Об этом мы и ранее заявляли ответственным органам. Сейчас в Rimi технически невозможно указать в одном ценнике больше одной страны происхождения, а яйца относятся к той категории товаров, где при доставке яиц одного бренда в одной партии могут быть упаковки из разных стран, причем даже в одной упаковке могут быть яйца из разных стран - например, из Латвии и Литвы.

Это означает, что работник магазина должен вручную открывать упаковки и проверять маркировку, чтобы правильно указать страну происхождения. Сейчас мы работаем над решением, которое позволит включать в ценники несколько стран.

На государственном уровне мы - за осмысленные и обоснованные решения, способствующие потреблению местных товаров. Опыт Rimi показывает, что лучше всего работают броские маркетинговые кампании, призывающие покупателей выбирать местные товары, и Rimi по своей инициативе ежегодно вкладывает как минимум 0,5 миллиона евро в популяризацию и маркетинг местных производителей".

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