У мемориальной плиты священник старообрядец прочел молебен.

Полиция наблюдала за порядком, но в дела божественные не вмешивалась и службе не препятствовала.

Саласпилсский мемориал — ансамбль-памятник жертвам фашизма, сооруженный на месте лагеря смерти — один из самых больших в Европе. За время существования Саласпилсского лагеря, в разные периоды времени, здесь находились более 20 000 лиц, а от тяжёлой работы, болезней, голода, нечеловеческого обхождения и наказаний умерли по меньшей мере 2000-3000 человек.