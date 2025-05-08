Рижанка обнесла чужую клумбу под прицелом видеокамер: передача

Около 1:30 ночи по улице Ропажу спешит женщина. Сначала она проходит мимо места назначения, чтобы проверить, нет ли поблизости свидетелей, которые могли бы помешать ее планам. Вскоре дама возвращается и быстро бросается собирать тюльпаны, а затем так же быстро исчезает в направлении улицы Бривибас.

При осмотре клумбы при дневном свете выясняется, что осталось всего три тюльпана — один из них был поврежден, поэтому не понравился подозреваемой в воровстве, а два других были спрятаны под полиэтиленовой пленкой. Неподалеку журналисты встретили владелицу цветника.

«У меня там клумба. Голые листья теперь свисают. Там был мороз, много чего было накрыто пленкой. Это совершенно безумный поступок", - сокрушается хозяйка клумбы.

В этом районе распространено мелкое воровство. Хозяйка цветника понимает, что свободный доступ ко двору может вызвать у окружающих желание поближе рассмотреть цветы. Однако красоту цветов можно оценить, глядя на них, не лишая других возможности узнать, что выросло в саду.