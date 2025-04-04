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Состояние пяти детей с острой кишечной инфекцией оценивается как тяжелое

Редакция PRESS 4 апреля, 2025 17:42

Новости Латвии 0 комментариев

В отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) находятся уже пять детей с острой инфекцией, вызванной продуцирующей шига-токсин кишечной палочкой E.coli, и их состояние оценивается как очень тяжелое, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

Днем ранее в отделении интенсивной терапии лечились четверо детей с кишечной инфекцией.

В целом как тяжелое оценивается состояние 12 госпитализированных детей.

В настоящее время на лечении в больнице находятся 16 детей, 11 из них - в инфекционном отделении.

Всего с начала вспышки в ДКУБ поступило 28 детей с кишечной инфекцией. 12 уже выписаны и продолжают лечение дома.

Как сообщалось, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) ранее получила результаты лабораторных исследований проб 55 продуктов питания, взятых в дошкольных образовательных учреждениях, где были выявлены случаи заражения кишечной палочкой, но ни в одной из проб возбудитель инфекции не обнаружен.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в сотрудничестве с ПВС продолжает эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заражения.

Директор департамента анализа рисков и профилактики ЦПКЗ Юрий Перевощиков заявил, что в настоящее время маловероятно, что заражение кишечной палочкой E.coli произошло вне учебных заведений. Он отметил, что причину заражения могут помочь установить результаты секвенирования, которые позволят сгруппировать случаи заражения. Первоначальные результаты микробиологических исследований могут указывать на несколько вспышек инфекции E.coli, вызванных разными продуктами, но возможна и комбинированная вспышка, когда один продукт заражен разными патогенами.

К 3 апреля зарегистрировано 58 случаев заболевания острой кишечной инфекций, в том числе у семи взрослых.

Случаи заболевания были зарегистрированы в 28 образовательных учреждениях - 26 детских садах и двух начальных школах.

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