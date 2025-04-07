В Латвии констатировано еще три случая опасной инфекции, вызванной кишечной палочкой

В ЦПКЗ поступило три срочных сообщения о случаях инфекции STEC/VTEC. Все новые случаи инфицирования выявлены у детей, все эти дети госпитализированы.

Два случая подтверждены лабораторным путем, в третьем случае диагноз поставлен клинически - по симптомам.

Итого на данный момент в Латвии зафиксировано уже 57 случаев опасной инфекции, вызванной E. coli.

Как сообщается, до пятницы случаи заболевания были выявлены в разных предместьях Риги, в Лиепае, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.

Первоначальные результаты микробиологических исследований могут свидетельствовать о нескольких вспышках инфекции из-за разных продуктов, зараженных кишечной палочкой, возможна и комбинированная вспышка - один продукт загрязнен несколькими патогенами, информирует ЦПКЗ.

Специалисты центра продолжают вести эпидемиологическое исследование.