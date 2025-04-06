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Кандидаты на пост лютеранского архиепископа не будут рукополагать женщин

© LETA 6 апреля, 2025 15:18

Новости Латвии 0 комментариев

Ни один из претендентов на пост архиепископа Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) не собирается возобновлять рукоположение женщин в пасторы.

Пастор прихода Старой церкви Св. Гертруды и заместитель ректора Академии Лютера Риналдс Грантс в интервью агентству LETA пояснил, что решение о рукоположении (ординации) женщин принял архиепископ Янис Матулис в 1975 году, это было связано с острой нехваткой пасторов и решение принималось в узком кругу, без богословских дискуссий.

"Это не вопрос отношения к женщинам, это вопрос о том, как мы толкуем Св. Писание. Мы придерживаемся исторически традиционного метода толкования Писания. Впрочем, дискуссии продолжаются и сегодня - это нормальный процесс", - считает Грантс.

По его мнению, однако, женщины вполне могут служить в церкви катехизаторами, педагогами, а также диаконисами.

Пробст Икшкильского участка Дзинтарс Лаугалис, второй претендент на пост архиепископа ЛЕЛЦ, также подчеркнул агентству LETA, что не поддержит возобновление рукоположения женщин - принятое в прежние времена решение он назвал ситуативным.

"Среди лютеранских церквей разных стран преобладают два подхода. Согласно одному из них духовная должность такова же, как и любая другая. Неважно, мужчина или женщина - важны подготовка и умения. Другой подход, которого придерживается ЛЕЛЦ, состоит в том, что духовная должность установлена Христом. Существенно то, что мы это соблюдаем. Подобно тому, как мы употребляем воду для крещения, вино и безквасный хлеб для причастия, так и должность пастора занимает мужчина, поскольку Христос избрал 12 апостолов, бывших мужчинами. А епископы, пасторы и диаконы являются преемниками апостольства", - заявил Лаугалис.

Выбор нового архиепископа связан с уходом на пенсию нынешнего предстоятеля ЛЕЛЦ Яниса Ванагса, который торжественно завершит свое служение 29 августа 2025 года.

Выборы архиепископа состоятся на 30-м синоде ЛЕЛЦ 6-7 июня в Рижском Домском соборе.

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