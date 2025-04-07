«Я в шоке от этих реалий!» Водитель обжаловал штраф, но полиция доверяет только своим радарам

Этот инцидент имел место в зоне с ограничением скоростного режима до 30 км/ч. Водитель утверждает, что ехал очень осторожно, чтобы не запачкать только что помытую машину. Однако его довольно быстро догнала патрульная автомашина, и сотрудники полиции заявили, что он ехал со скоростью 59 км/ч - так показывает их радар. "Моя запись с регистратора их не убедила, и мне выписали протокол на 80 евро и два пункта", - рассказывает Андрис.

Он решил обжаловать штраф и подал заявление, приложив данные двух независимых предприятий, которые отслеживают транспорт по GPS. Одна из этих компаний сотрудничает с ДБДД и передает туда информацию о скорости движения коммерческого транспорта. Обе фирмы предоставили официальные отчеты, где указано, что максимальная скорость на момент инцидента составляла 41 км/ч.

Однако ответ полиции был лаконичен и категоричен: "У полиции приборы верифицированы до конца 2025 года, и других транспортных средств не было". "А значит, все, с#ка, справедливо. Про GPS-компании в ответе нет ни слова", - возмущается водитель.

Теперь у Андриса есть 10 дней на то, чтобы подать иск в суд, но он признает, что не может себе позволить нанять адвоката и покрыть судебные издержки: "Я в шоке от этих реалий. Ощущение унизительное. Напичкали патрульные машины дешевой, глючной электроникой, "как-то прошли" верификацию, и теперь они вправе, под прикрытием госструктур, вершить беспредел. (...) Вот скажите, зачем я плачу налоги? Чтобы меня, за мои же деньги, могли согнуть и отыметь?"

Кто-то из комментаторов советует Андрису все же обратиться в суд или в программу "Без табу", некоторые делятся личным опытом - их полиция оштрафовала при подобных обстоятельствах. Есть и те, кто настроен пессимистически, дескать, суд все равно будет на стороне полиции, а кто-то и вовсе задает встречный вопрос: "А реально соблюдать скоростной режим не пробовали?"