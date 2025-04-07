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«Я в шоке от этих реалий!» Водитель обжаловал штраф, но полиция доверяет только своим радарам

Редакция PRESS 7 апреля, 2025 11:07

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LETA

Житель Латвии по имени Андрис поделился в "Фейсбуке" своей историей, широко обсуждавшейся в обществе. По словам Андриса, его оштрафовали за превышение скорости, невзирая на то, что у него были доказательства его невиновности, сообщает Jauns.lv.

Этот инцидент имел место в зоне с ограничением скоростного режима до 30 км/ч. Водитель утверждает, что ехал очень осторожно, чтобы не запачкать только что помытую машину. Однако его довольно быстро догнала патрульная автомашина, и сотрудники полиции заявили, что он ехал со скоростью 59 км/ч - так показывает их радар. "Моя запись с регистратора их не убедила, и мне выписали протокол на 80 евро и два пункта", - рассказывает Андрис.

Он решил обжаловать штраф и подал заявление, приложив данные двух независимых предприятий, которые отслеживают транспорт по GPS. Одна из этих компаний сотрудничает с ДБДД и передает туда информацию о скорости движения коммерческого транспорта. Обе фирмы предоставили официальные отчеты, где указано, что максимальная скорость на момент инцидента составляла 41 км/ч.

Однако ответ полиции был лаконичен и категоричен: "У полиции приборы верифицированы до конца 2025 года, и других транспортных средств не было". "А значит, все, с#ка, справедливо. Про GPS-компании в ответе нет ни слова", - возмущается водитель.

Теперь у Андриса есть 10 дней на то, чтобы подать иск в суд, но он признает, что не может себе позволить нанять адвоката и покрыть судебные издержки: "Я в шоке от этих реалий. Ощущение унизительное. Напичкали патрульные машины дешевой, глючной электроникой, "как-то прошли" верификацию, и теперь они вправе, под прикрытием госструктур, вершить беспредел. (...) Вот скажите, зачем я плачу налоги? Чтобы меня, за мои же деньги, могли согнуть и отыметь?"

Кто-то из комментаторов советует Андрису все же обратиться в суд или в программу "Без табу", некоторые делятся личным опытом - их полиция оштрафовала при подобных обстоятельствах. Есть и те, кто настроен пессимистически, дескать, суд все равно будет на стороне полиции, а кто-то и вовсе задает встречный вопрос: "А реально соблюдать скоростной режим не пробовали?" 

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Комментарии (0) 31 реакций
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