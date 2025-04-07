Ринкевич: оборонной отрасли нужно быть готовой к любому сценарию

Президент Латвии отметил, что стране предстоит выполнить домашнюю работу по подготовке к различным возможным событиям. Начиная с увеличения численности Национальных вооруженных сил, укрепления восточной границы, увеличения расходов на оборону и заканчивая тем, как построить более широкое региональное сотрудничество в области обороны, сказал президент.

Ринкевич отметил, что способность стран Балтии, Польши, а также Финляндии координировать свои действия по вопросу выхода из Оттавской конвенции «является сигналом». Важно и то, что Латвия пытается скоординировать общую военную тактику и стратегию в более широком направлении экспедиционных сил стран Балтии и Северной Европы.

«То, что у нас много разных мнений и заявлений, эксперты говорят, что это последнее лето мира... Я уверен, что это не последнее лето мира. Если мы сами будем готовы, их будет еще много, но нам нельзя расслабляться», - сказал президент Латвии.

В заключение он отметил, что предстоящий саммит НАТО в Гааге будет иметь решающее значение, и если он пройдет неудачно, это может быть воспринято как признак слабости всего альянса. Ринкевич отметил, что США всеми возможными способами - от президента Дональда Трампа до его советников и министров - подтверждают свою заинтересованность в том, чтобы быть сильным членом НАТО, подтверждают необсуждаемость статьи 5 Североатлантического договора, а также дают понять, что Европе нужно больше инвестировать.

Президент отметил, что на встрече министров иностранных дел НАТО госсекретарь США Марко Рубио говорил о финансировании обороны на уровне 5 % от валового внутреннего продукта (ВВП). Однако Ринкевич не уверен, что вопрос об увеличении расходов на оборону до 5 % ВВП будет решаться в Гааге. Он считает, что готовности к этому нет, но можно показать, как страны-члены Альянса будут увеличивать расходы на оборону, если они согласятся увеличить их на 3-3,5 % ВВП.