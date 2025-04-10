Дорожки за…30 млн: в Риге началось грандиозное строительство

Жители микрорайона Болдерая - живописного, но удаленного от центра столицы, сообщили, что вот уже две недели наблюдают, как техника распахивает пустыри в районе улицы Силиката и Гайгалас.

О том, что здесь строят, знают только особо любознательные и специально посвященные, потому что никаких разъяснительных знаков вокруг не видно, равно как и другой информации, которая прояснила бы, почему перегорожены привычные пути-дорожки к жилым домам и магазинам, а также почему перенесены остановки...

Перекопали всё кругом

- После выходных пошла на остановку 3-го автобуса на Силиката, а ее нет: знак обернут черным полиэтиленом, и куда идти - непонятно. Оказалось, надо пройти вперед метров 300, - рассказала читательница Антонина. – А тротуаров у нас тут испокон веков не было, поэтому идем по обочине дороги, в пыли, грязи...

Запутались поначалу и те, кто едет на работу в Иманту и садится на 36-й автобус на остановке «Плата», которая сразу за железной дорогой. Ее тоже перенесли – далеко вперед по улице Силиката. Значит, тем, кто едет на работу, надо добавлять время на дорогу.

Плутают по пустырям и закоулкам Болдераи и пациенты поликлиники на Межрозишу, 43: туда и в лучшие-то времена нелегко было добраться больному и старому человеку, а теперь и вовсе беда...

Да, многие с энтузиазмом восприняли грандиозное по местным масштабам строительство, ведь Болдераю столичные власти не балуют благоустройством. Местный житель Юрий с воодушевлением поведал, что теперь здесь построят дорожки, тротуары, разобьют газоны... Можно понять радость оптимистов, ведь эта часть Болдераи – улицы Силиката, Гайгалас, Межрозишу - неприглядна: истоптанные тропками пустыри с раскиданным по сторонам мусором, который разносит ветер.

А вот в рядах пессимистов наблюдается тревога: не все, что обещают местные власти, исполняется. Жители хорошо помнят обновление улицы Слокас, которое длилось три года.

- Раскопали – хорошо, главное, чтобы потом закопать не забыли, - поделилась своими мыслями читательница Светлана. – Работаю в районе улицы Балдонес, так три года мы мучилась, пока там рельсы меняли и бордюры строили. Остановки постоянно переносились туда-сюда, а мы топали по колдобинам на работу и обратно...

В Болдерае перенесены четыре остановки общественного транспорта, перекрыты удобные, десятилетиями протоптанные пути к магазинам и жилым домам, то есть нарушен привычный уклад жизни тысяч жителей. А в июне - выборы. Если придет новая власть, вдруг окажется, что денег на продолжение строительства нет? Или у новой метлы будут свои приоритеты? И это только про Болдераю...

Благие намерения

По всей Риге планируется благоустроить территорию, прилегающую к железнодорожным станциям и соединить пассажирские платформы с инфраструктурой дорожного движения и общественного транспорта. Чтобы было удобно всем участникам дорожного движения, в том числе пешеходам, велосипедистам и самокатчикам. А также обещают построить навесы, крытые парковки, удобные переходы от железнодорожной станции к остановкам общественного транспорта и наоборот.

В пунктах мобильности планируется высадить в общей сложности 178 деревьев и более 11 тысяч различных видов кустарников.

Строительные работы ведутся синхронно с развитием железнодорожной инфраструктуры ГАО Latvijas dzelzceLS.

Организаторы сообщают, что пункты мобильности помогут жителям изменить свои привычки и пересесть с личного транспорта на общественный. А значит, уменьшится количество транспортных средств и, соответственно, интенсивность движения, а также загрязнение воздуха и уровень шума.

Так задумали градоначальники: построят новые дорожки за десятки миллионов - и люди сразу из своих удобных машин пересядут в переполненный 3-й автобус с бомжами в Болдерае, не менее полный и редко ходящий 3-й троллейбус на Саркандаугаве, битком забитый 2-й автобус в Зиемельблазме и такой же 15-й троллейбус в Шкиротаве и т. д.

Как будем жить?

Ход строительства шести пунктов мобильности – это шесть вызовов, как сейчас говорят, и не только организаторам и строителям, а и жителям этих районов, и тем, кто следует транзитом.

Срок окончания работ пока поставлен - май 2026 года, а до этого горожанам придется привыкать к ограничениям, которые будут меняться в ходе строительства.

* Даудери. На железнодорожной станции участок ул. Загеру от ул. Саркандаугавас до железнодорожных путей будет закрыт для движения транспортных средств до 31 августа, а также улица Саркандаугавас от ул. Загеру до ул. Саркандаугавас, 21.

* Земитаны. В районе станции участок ул. Кроню, соединяющий ее с Иерикю, будет закрыт для транспорта до 1 июля. Также до 1 июля будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке ул. Земитана под мостом Земитана; закрыто движение транспорта от ул. Земитана до здания железнодорожной станции и на участке около объекта Бривибас, 198а. Будет сужена полоса движения на улице Земитану — под мостом и на пересечении с улицей А. Чака.

* Станция Зиемельблазма. Здесь будет временно сужена проезжая часть на проспекте Вецакю и Яунциема гатве.

* Болдерая. В районе предполагаемой станции ограничено движение пешеходов по ул. Гайгалас, а ул. Керамикас от Силиката до Силиката, 1, к. 2, будет закрыта для движения транспорта.

* Саркандаугава и Шкиротава - здесь существенных ограничений в настоящее время не планируется...

И это ещЕ не всЕ

Строительство шести пунктов мобильности реализуется Рижским самоуправлением при финансовой поддержке Фонда восстановления Евросоюза. Общие расходы составляют 33 447 742 евро, из которых финансирование ЕС - 27 642 762 евро. Работы осуществляет ООО ACBR.

Всего Рижское самоуправление планирует построить пункты мобильности и общественные открытые пространства пунктов мобильности на 15 железнодорожных остановках и станциях (все - за счет средств самоуправления и фондов ЕС).

В этом году еще планируется начать работы по строительству пунктов мобильности «Альфа», «Детская больница», «Улица Слокас», «Браса», «Вецдаугава», «Туриба», «Мангали», «Вецаки», «Гайсма»...

Эва ГАЙЛЕ