«Куда бежать? Я не знаю!» Многие жители приграничья не в курсе, что делать в случае военной угрозы

Жительница Лудзы по имени Вия приехала в Зилупе на велосипеде. Женщина охотно согласилась побеседовать о том, как живется у границы: "У нас ни страха нет, ничего. Никто к нам не приходит, нормально живем".

А вот куда спрятаться в случае военной угрозы, Вия не знает, да и укрыться по-настоящему негде: "Нас ведь никто никуда не зовет. У нас нет никакого убежища. Куда бежать, скажите, пожалуйста? Я не знаю. Я живу в многоквартирном доме в Лудзе, другие говорят, что надо бежать в подвал. Ну хорошо, засыплет этот подвал, а дальше-то что? Все равно, мы тогда там так и так погибнем".

Диана из Зилупе считает себя оптимисткой: "Я надеюсь, что все будет хорошо. Так случиться не должно. Я на все это смотрю с оптимизмом. Знаете, я об этом даже пока не думала".

А еще один житель Зилупе - Сандис - как раз настроен защищать отечество: "Пока не считаю, что надо бояться. Я буду защищать свою страну. Я никуда не уеду. Разве что семью куда-нибудь из страны отправить. Буду здесь и сражаться за свою страну, если что".