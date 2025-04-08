Нужна помощь: рок-музыкант Андрей Яхимович тяжело болен

-Теперь он тихий рижский пенсионер и заработал себе только на хороший усилитель и гитару Гибсон. А еще у него рак простаты, который убьет Яхима за пару лет, если не прооперировать этот рак хитрым гамма-ножом. Гамма-нож стоит десятку тысяч евро. Десятки у Яхима нет.

Даже если продать усилитель и гитару -- и четверти спасения от смерти не купишь. В надежде собрать деньги себе на лечение Яхим со своей группой "Цемент" даст концерт (подробности - ниже) – дай бог не последний.

Но можно концерта и не дожидаться, а сперва перевести свой взнос на благотворительный счет (подробности - ниже).

- Яхим, ты должен сражаться! Ты должен, сука, бороться за свою жизнь!

- Да я буду, буду...

...Благотворительный концерт группы "Цемент" пройдет 30 апреля в 19.00 Digital Art House (ул. Сколас,2). Если он будет успешным и соберет Андрею Яхимовичу денег на лечение, то это будет не последний его концерт. Вход бесплатный, но внутри можно бросить денег в шляпу. А здесь внизу можно сделать пожертвование.

...Я шагаю на окраине Риги, по незнакомой улице, и напеваю привязчивую песенку группы "Цемент" "Нет меня".

Как это, Яхим, нет тебя?

Пожертвование на операцию для Андрея Яхимовича

Взнос можно сделать в рамках благотворительного проекта "Зеленая лампа":

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Konta nr. LV48CBBR1123215500790

SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Ziedojuma mērķis: atbalsts Andrejam Jahimovičam.

Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты. Все поступившие на целевой счёт Андрея Яхимовича средства могут быть использованы только на оплату операции и медицинских услуг.

Фонд имеет статус общественно-полезной организации (Sabiedriskā labuma organizācija - SLO), что дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.