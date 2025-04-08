Родилась еще одна тройня! Вторая за этот год в Латвии

Администрация больницы подтвердила, что родители и этих новорожденных — рижане. Первым на свет в 9:07 появился мальчик весом 2420 г, вторым в 9:10 — его братик весом 2330 г, а в 9:13 родилась их сестричка весом 1615 г. Это вторая тройня, появившаяся на свет в Латвии с начала года.

Как сообщила программа «Новый день» на LSM+, Малыши родились на 35-й неделе беременности. Родители — Анастасия и Максим Бычковские строить семью не боялись, хотя очень молоды. Анастасия – учитель, Максим — техник теплоэнергетики.

«Сначала сказали, что один ребенок. Через 2 недели, когда пришли, было уже 3, ну очень неожиданно», — рассказала Анастасия.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс сообщил, что правительство примет решение о предоставлении семье единовременного пособия.

«Месяц с тех пор, как я занял должность, и вот уже вторая тройня. 15 000 — единоразовое пособие, налогов с этой суммы не берут и в ближайшие дни это пособие уже будет!» — пообещал министр.

Рижская дума, в свою очередь, выделит семье тройняшек пособие в размере 7500 евро.