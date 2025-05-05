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Снос «Дома Москвы» в Вильнюсе приостановлен: неожиданный поворот в судебном деле

© LETA 5 мая, 2025 16:55

Мир 0 комментариев

После обращения одного из участников в суд закупочные процедуры по сносу так называемого «Дома Москвы» в Вильнюсе были приостановлены.

Государственная инспекция территориального планирования и строительства сообщила, что суд применил временные защитные меры.

«В настоящее время ведется судебный процесс, поэтому дальнейшие закупочные действия по сносу здания по улице А. Юозапавичяус 30 в Вильнюсе временно не могут быть продолжены», — указала инспекция.

Она сообщила, что обжаловала постановление суда о применении временных защитных мер, а также готовит ответ на иск.

Поскольку процедуры закупки не завершены и продолжается судебный спор, инспекция заявляет, что не может подробно комментировать процесс закупки или предоставить дополнительную информацию о предложениях участников, предварительной очередности или стоимости работ по сносу.

«В настоящее время также невозможно прогнозировать, когда будут возобновлены процедуры закупок и будет определен подрядчик работ. Все будет зависеть от решений суда и дальнейшего хода разбирательства», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Государственная инспекция территориального планирования и строительства объявила о закупке работ по сносу "Дома Москвы" в Вильнюсе и расчистке территории строительства.

Было объявлено, что снос здания и расчистка строительной площадки могут обойтись в 1,846 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.

Агентство BNS писало, что идея создания "Дома Москвы" в Вильнюсе разрабатывалась с 2004 года, после того как тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков посетил Вильнюс во время празднования 750-летия коронации короля Миндаугаса. Затем было принято решение реализовать аналогичный проект «Дом Вильнюса» в Москве.

Так называемый "Дом Москвы" должен был стать центром культурного и делового сотрудничества, целью которого было создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство здания на перекрестке улиц Ринктинес и Юозапавичяус, и строительство началось.

Однако после того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым, от идеи строительства такого центра постепенно отказались.

В 2016 году Вильнюсский участковый суд частично удовлетворил иск Инспекции по строительству и признал, что выданное муниципалитетом разрешение на строительство является незаконным, поскольку оно нарушает требования к высоте и плотности застройки, установленные самим муниципалитетом в детальном плане данной территории.

Суд предоставил построившему здание общественному учреждению - "Московскому культурно-деловому центру «Дом Москвы» - трехлетний срок на перестройку здания по измененному проекту либо на его снос в течение шести месяцев за свой счет. Позднее этот срок был продлен.

В своей Оценке угроз национальной безопасности за 2017 год Департамент государственной безопасности отметил, что перспективы проекта «Дом Москвы» в Вильнюсе «имеют сравнительно большое символическое и практическое значение для России как потенциальный инструмент ее влияния, политики в отношении соотечественников и публичной дипломатии».

В 2022 году суд предоставил Государственной инспекции территориального планирования и строительства право снести здание и оштрафовал построившее его учреждение на 300 евро за каждый день неисполнения решения суда.

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