«Хотя бы ответить-то они могли бы!» В какой срок чиновники обязаны отреагировать на письма жителей?

У неё возникли вопросы о том, какие обязанности есть у самоуправления:

«Насколько я помню, по закону самоуправления обязаны реагировать на жалобы жителей. Я могу понять, если сейчас у них нет ресурсов на ремонт дорог, но хотя бы ответить-то они могли бы! Скажите, какими законами регулируется обязанность самоуправления отвечать? Признаюсь, письмо я отправила просто по электронной почте, без eParaksts (электронной подписи). Может, поэтому они имеют право не отвечать? Я бы хотела понять, какие у меня есть права».

Чтобы прояснить обязанности самоуправлений в таких случаях, было направлено обращение в Министерство по делам умного управления и регионального развития, где дали разъяснения по неясным вопросам.

Существует ли закон, обязывающий самоуправление отвечать на письма своих жителей?

Закон об обращениях устанавливает порядок, в котором частное лицо подаёт, а учреждение или лицо, выполняющее функции государственной администрации, рассматривает документ, содержащий просьбу, жалобу, предложение или вопрос, относящийся к его компетенции, и отвечает на него.

Обязаны ли отвечать на электронное письмо с конкретной просьбой (например, обследовать участок дороги), если оно не подписано eParaksts? Или безопаснее оформить обращение с электронной подписью?

Согласно части 3 статьи 2 Закона об обращениях, данный закон применяется и к обращениям, полученным в электронном виде, если они подписаны в установленном нормативными актами порядке электронной подписью, либо если обращение подано через онлайн-форму на портале государственных и муниципальных услуг www.latvija.lv с идентификацией личности.

Однако часть 4 той же статьи гласит: если электронное обращение подано без соблюдения вышеуказанных условий, то руководитель учреждения сам определяет порядок, в котором даётся ответ на такое обращение. Поэтому важно уточнить, какой порядок установлен в конкретном самоуправлении по обработке обращений, полученных по электронной почте.

В какой срок самоуправление обязано ответить жителям?

Согласно части 3 статьи 5 Закона об обращениях, учреждение обязано дать содержательный ответ в разумный срок, учитывая срочность вопроса, но не позднее одного месяца с момента получения обращения, если иное не установлено законом.

Что делать жителям, если ответа не последовало ни через месяц, ни почти через год?

Право заявителя на получение ответа защищено статьёй 10 Закона об обращениях:

если учреждение не даёт ответа в установленном законом порядке или вообще не отвечает, заявитель имеет право подать соответствующее заявление в Административный окружной суд.

Если ответ был дан, но не в срок, действия учреждения можно обжаловать в суде, если частное лицо докажет, что в результате этого были существенно нарушены его права или законные интересы.