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Евросоюз пригрозил Путину удвоить военную помощь Украине (2)

© Deutsche Welle 6 мая, 2025 08:20

Мир 2 комментариев

ЕС может значительно нарастить помощь Киеву, если Россия не заключит мир, заявил еврокомиссар по обороне Кубилюс. Он сообщил, что есть способ вдвое увеличить поставки оружия Украине за ту же сумму.

Страны Евросоюза могут значительно увеличить военную помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не убедит Владимира Путина быстро завершить войну, заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. По его словам, ЕС и США до сих пор предоставляли Киеву военную помощь на сумму около 40 млрд евро в год, но эти средства можно использовать эффективнее, направив их на закупку более дешевого вооружения непосредственно у украинских производителей. "Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до 80 млрд евро", - написал Кубилюс в соцсети Х в воскресенье, 4 мая.

Еврокомиссар напомнил, что у стран ЕС есть новый инструмент для помощи Украине - они могут использовать оборонные кредиты, чтобы финансировать военные закупки для Киева. "Именно так формула "Мир через силу" может по-настоящему работать на практике. Кредиты - это сила для Украины!" - подчеркнул Кубилюс.

Масштабный план перевооружения в ЕС

В рамках принятого в этом году в ЕС масштабного плана по перевооружению Еврокомиссия выделит кредиты на 150 млрд евро с целью обеспечить быстрые совместные закупки и производство вооружений. Новые финансовые возможности позволят странам ЕС инвестировать в производство оружия в Украине или объединяться с местными компаниями, чтобы обеспечить интеграцию украинского ВПК с европейским, поясняла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Ранее газета The Washington Post (WP), ссылаясь на европейских чиновников, писала, что все больше стран ЕС рассматривают возможность инвестиций в оборонную промышленность Украины вместо прямых поставок оружия, поскольку запасы вооружений в Европе сильно сократились за три года войны России против Украины. "Это беспроигрышный вариант. Для нас это дешевле, а им нужно производить. И украинцы многому нас учат", - отмечал один из собеседников WP.

Евросоюз уже перечислил Киеву 1 млрд евро на производство гаубиц. В результате Украина наладила производство как самоходных, так и буксируемых гаубиц "Богдана" - первых с натовским калибром 155 мм. Более 85 процентов компонентов для них выпускается на местных предприятиях, но к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов, прогнозировал глава Агентства оборонных закупок Минобороны Украины Арсен Жумадилов. По его словам, масштабы местного производства не имеют аналогов в Европе: благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами месячный выпуск вырос с шести гаубиц в 2023 году до 20 в нынешнем году.

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