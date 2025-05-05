eParaksts испытывают на прочность: мошенники стремятся получить доступ к личным данным

Как уточняют в LVRTC, злоумышленники пытались использовать систему электронной идентификации eParaksts mobile, интегрированную через платформу Dokobit. В результате доступ через eParaksts mobile на затронутых сайтах был оперативно отключен. Администраторы этих ресурсов проинформированы о происшествии и начали внутреннее расследование.

В центре пояснили, что пользователи eParaksts mobile получали на свои устройства запросы на подтверждение личности, несмотря на то что сами таких действий не инициировали.

О попытках несанкционированного доступа уведомлена служба ИТ-безопасности Cert.lv. После получения дополнительной информации может быть проинформирована и Государственная инспекция по защите данных.

По состоянию на данный момент данных об утечке персональной информации не поступало.

Ранее LVRTC распространил предупреждение о попытках киберпреступников получить доступ к учетным записям пользователей портала Dokobit.com и совершать действия от их имени в системе eParaksts mobile.

Портал Dokobit.com действует в странах Балтии и Скандинавии. Его оператор — норвежская компания Signicat, которая в 2021 году приобрела литовский Dokobit.