Снег, дождь и ветер: в воскресенье Латвию пересечет атмосферный фронт

Ночью, начиная с северо-запада, облака закроют небо, к утру они на севере Курземе принесут дождь, а на севере Видземе - снег и мокрый снег. Будет дуть юго-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - порывы до 15-17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью - от 0 до -5 градусов, местами на побережье - от +1 до +3 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, но небо постепенно затянется облаками. Ветер - юго-западный и западный, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха - около нуля.

В воскресенье днем территорию Латвии пересечет атмосферный фронт, в результате небо закроют облака и по всей стране ожидаются осадки - на западе в основном дождь и мокрый снег, на востоке снег и мокрый снег. Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, на побережье - порывы 15-17 м/с. Температура воздуха повысится до +1...+4 градусов.

В Риге до полудня и в полдень ожидаются осадки - сначала дождь, затем мокрый снег и снег. После обеда осадки утихнут, ближе к вечеру небо прояснится. После полудня ветер сменится на северо-западный и усилится, порывы достигнут скорости 15-16 м/с. Максимальная температура воздуха в столице - от +2 до +4 градусов.