Смерть после Рижского марафона: подробности от очевидцев

«Они бежали со стороны центра. Я видела, что все бегут в очень быстром темпе. Один из участников, примерно 25-летний мужчина, возле этого фонаря очень резко остановился, — так Илзе Зелтиня вспоминает Рижский марафон. — Он просто лицом упал в асфальт. Я была в панике, кричала, что нужен врач. Шел дождь, я по мокрому телефону пыталась набрать 112. Слава богу, мимо бежал врач из Германии, Киан Аскари. Он подошел и начал оказывать первую помощь. Затем присоединились еще двое врачей-иностранцев».

Затем подошли двое полицейских, которые блокировали дорогу во время марафона.

«Наверное, мы все одновременно звонили в 112. Мне казалось, я сразу сказала, что он не дышит.

(…) Пока врачи его пытались спасти, время от времени у меня и полицейского спрашивали – ну, где скорая? Они втроем менялись, и все время это спрашивали. Я звонила еще раз».

В службе неотложки подтверждают, что в воскресенье, 18 мая, в 8:57 получили одновременно несколько вызовов с трассы марафона. Первый вызов зарегистрирован как «судороги», в 9:02 – второй вызов, уже с описанием — «без сознания, не дышит, причина неизвестна».

Первая бригада приехала к пациенту через 9 минут после вызова, вторая – с врачами-специалистами – еще через минуту. Позже в больнице молодой человек умер. Им оказался 25-летний футболист Роланд Линар из Эстонии.

«Медики “скорой” очень долго пытались помочь как на месте, на трассе марафона, проводя мероприятия по оживлению, так и, стабилизируя состояние пациента, доставили его в больницу в тяжелом состоянии. (…)

9 минут — это очень хороший показатель, учитывая все ограничения движения в конкретный день»,

— говорит представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.

Согласно правилам Кабинета министров, номер 555, на вызовы с самым большим приоритетом «скорая» в городе государственного значения должна приехать не позже, чем через 12 минут, в городе краевого значения – не позже, чем через 15. В сельских территориях — за 25 минут.

Во время Рижского марафона девять бригад «скорой» дежурили на месте. В «скорой» говорят — были подготовлены хорошо.

По наблюдениям организаторов, в последние годы участники стали более ответственно относиться к процессу подготовки, посещая тренировки марафона и прислушиваясь к советам тренеров, поэтому на старт они выходят более подготовленными.

В этом году на разных дистанциях Рижского марафона были зарегистрированы 40 122 участника.