«1000 евро переведены какому-то Ярославу»: латвийский музыкант попался на удочку мошенников

Хоренс получил на телефон SMS-сообщение якобы от CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения), в котором говорилось, что он должен оплатить штраф за нарушение, совершённое на участке дороги Рига — Лиепая. Чтобы узнать, в чём заключается нарушение, предлагалось перейти по прикреплённой ссылке.

Он так и сделал, потому что действительно регулярно ездит по маршруту Рига — Лиепая, и вполне мог превысить скорость. Открыл ссылку, чтобы выяснить, где именно и какое нарушение было совершено.

«Но чтобы открыть ссылку, требовалось ввести мои данные для электронной идентификации в Smart-ID. Я их ввёл, ничего не открылось, но система снова запросила данные. И опять — никакого результата! Я даже разозлился — что это за ссылка, которая не работает?! Подумал, зайду через свой банковский аккаунт. Открыл — и на тебе! 1000 евро переведены какому-то Ярославу», — рассказал Хоренс.

Музыкант сразу связался со своим банком, который заблокировал счёт и карту, чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические действия. Затем Хоренс связался с банком, на счёт которого был переведён перевод, и тот также незамедлительно заблокировал счёт мошенника.

«Странно, неужели банки сами не могут такие случаи отследить? Почему у них нет высокоуровневой защиты? Ведь когда мы входим в социальные сети, от нас требуют всевозможные пароли и подтверждения, что ты не робот или чужой человек, а тут — украсть деньги с чужого счёта оказывается так просто... Но надо признать, что схема у мошенников довольно ловко продуманная — они ведь играют на психологии людей. Конечно, любой, получив уведомление о штрафе, захочет узнать, за что он. Это сразу вызывает стресс, а когда ссылка не открывается — стресс усиливается, ты заводишься, перестаёшь думать о последствиях и продолжаешь», — рассказывает Хоренс.