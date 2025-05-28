Тяжелая авария в Риге: от удара автомобиль перевернулся на крышу

Государственная полиция получила вызов на место происшествия на улице Шампетера в 13:18. В аварии были задействованы два автомобиля марки BMW. Молодые люди, находившиеся в синем BMW, отказались от госпитализации. Водителя второго автомобиля, черного BMW, медики доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Перекресток оказался заблокированным на продолжительное время, поскольку перевернутую машину было сложно вернуть в исходное положение.

По словам местных жителей, этот перекресток давно вызывает беспокойство — аварии здесь происходят регулярно, и среди них нередко бывают серьезные.

Причиной нынешнего инцидента, предположительно, вновь стало неправильное толкование дорожных знаков. Черный BMW двигался по улице Руцавас и поворачивал налево на улицу Шампетера, тогда как синий BMW ехал прямо по улице Шампетера, намереваясь пересечь перекресток.

Таким образом, формально оба автомобиля находились на главной дороге. Однако, поскольку на перекрестке главная дорога меняет направление, согласно правилам, водителям следует руководствоваться порядком проезда перекрестков с равнозначными дорогами. Водитель синего BMW этого не учел и нарушил правила, что привело к столкновению