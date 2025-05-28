Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Тяжелая авария в Риге: от удара автомобиль перевернулся на крышу

Редакция PRESS 28 мая, 2025 08:16

Важно 0 комментариев

TV3

Во вторник, 27 мая, во второй половине дня в рижском районе Шампетер произошла серьёзная авария, сообщает передача "Degpunktā". В результате столкновения двух автомобилей на перекрёстке улиц Руцавас и Шампетера пострадали два человека, один из которых был доставлен в медицинское учреждение.

Государственная полиция получила вызов на место происшествия на улице Шампетера в 13:18. В аварии были задействованы два автомобиля марки BMW. Молодые люди, находившиеся в синем BMW, отказались от госпитализации. Водителя второго автомобиля, черного BMW, медики доставили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Перекресток оказался заблокированным на продолжительное время, поскольку перевернутую машину было сложно вернуть в исходное положение.

По словам местных жителей, этот перекресток давно вызывает беспокойство — аварии здесь происходят регулярно, и среди них нередко бывают серьезные.

Причиной нынешнего инцидента, предположительно, вновь стало неправильное толкование дорожных знаков. Черный BMW двигался по улице Руцавас и поворачивал налево на улицу Шампетера, тогда как синий BMW ехал прямо по улице Шампетера, намереваясь пересечь перекресток.

Таким образом, формально оба автомобиля находились на главной дороге. Однако, поскольку на перекрестке главная дорога меняет направление, согласно правилам, водителям следует руководствоваться порядком проезда перекрестков с равнозначными дорогами. Водитель синего BMW этого не учел и нарушил правила, что привело к столкновению

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:40 28.05.2025
Латвия — одна из последних в ЕС по доступности медикаментов:
Bitnews.lv 3 минуты назад
БПБК проверит «лотерейную» закупку школьного питания в Риге
Bitnews.lv 9 минут назад
Премьер высказалась о скандальной лотерее на школьные обеды за 53 миллиона
Sfera.lv 39 минут назад
Еврокомиссия начала расследовать порнографию
Sfera.lv 54 минуты назад
В среду воздух прогреется до +23 градусов
Sfera.lv 13 часов назад
Приехали из Литвы: немедленно перестирайте одежду, пропылесосьте сумки и чемоданы!
Bitnews.lv 16 часов назад
Каршеринг Bolt за 100 евро?
Bitnews.lv 17 часов назад
Меморандум о снижении цен на продукты питания подписан: а станут ли они реально дешевле?
Sfera.lv 18 часов назад

Большей «слёт» дронов: 20 стран коалиции обсудят в Риге будущее ведения войны

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

В среду в Риге впервые состоится саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025", который соберет более 1500 высокопоставленных политических лидеров, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран Коалиции дронов и других союзных государств, сообщает Минобороны Латвии, пишет LETA.

В среду в Риге впервые состоится саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025", который соберет более 1500 высокопоставленных политических лидеров, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран Коалиции дронов и других союзных государств, сообщает Минобороны Латвии, пишет LETA.

Читать
Загрузка

Скорее повысят пенсионный возраст, чем будут решать главную проблему с пенсиями в Латвии: «Неаткарига»

Важно 09:28

Важно 0 комментариев

"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать

С востока идут сильные дожди: синоптики рассказали, что ждет нас к концу рабочей недели

Важно 09:21

Важно 0 комментариев

В среду днем в Латгале местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером умеренный дождь ожидается во многих регионах восточной Латвии.

В среду днем в Латгале местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером умеренный дождь ожидается во многих регионах восточной Латвии.

Читать

Удивительно! Латвийцев призывают добровольно ввести налог на мясо и сделать его менее доступным

Выбор редакции 09:06

Выбор редакции 0 комментариев

Представьте ситуацию: жителям Латвии предлагают добровольно поддержать идею, которая напрямую затронет их финансы — ввести налог на мясо. Именно с таким предложением выступают активисты, утверждая, что ради защиты окружающей среды, климата и собственного здоровья людям пора пересмотреть свои пищевые привычки и сделать мясо менее доступным.

Представьте ситуацию: жителям Латвии предлагают добровольно поддержать идею, которая напрямую затронет их финансы — ввести налог на мясо. Именно с таким предложением выступают активисты, утверждая, что ради защиты окружающей среды, климата и собственного здоровья людям пора пересмотреть свои пищевые привычки и сделать мясо менее доступным.

Читать

«Меня избили, а теперь я виновата»: школьница напала на уборщицу. В итоге выиграла Рижская дума

Важно 08:59

Важно 0 комментариев

Елена работает уборщицей на спортивной площадке в Плявниеки менее двух лет. В её обязанности входит также уборка туалетов, где и произошёл конфликт. 20 августа прошлого года около 20:40 Елена пошла убирать женский туалет, где застала несколько шумных девушек.

Елена работает уборщицей на спортивной площадке в Плявниеки менее двух лет. В её обязанности входит также уборка туалетов, где и произошёл конфликт. 20 августа прошлого года около 20:40 Елена пошла убирать женский туалет, где застала несколько шумных девушек.

Читать

«Хосам Абу Мери, что с нами не так?» Цены на лекарства в Латвии и в соседних странах вызывают шок

Латышские СМИ 08:52

Латышские СМИ 0 комментариев

Новая модель ценообразования на лекарства, вступившая в силу 1 января, уже приносит результаты. «Мы видим, что цены на лекарства снижаются с каждым днём», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью изданию Neatkarīgā.

Новая модель ценообразования на лекарства, вступившая в силу 1 января, уже приносит результаты. «Мы видим, что цены на лекарства снижаются с каждым днём», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью изданию Neatkarīgā.

Читать

Рейтинги в Риге: неопределившихся становится меньше, поддержка партий растет

Важно 08:42

Важно 0 комментариев

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

Читать