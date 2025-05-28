Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Нет места даже для «малейших сомнений»: как полицию проверяют на лояльность

Редакция PRESS 28 мая, 2025 08:01

Важно 0 комментариев

Valsts policija

Проверка лояльности в государственной службе, в том числе в Государственной полиции, стала актуальной темой, которую часто обсуждают как политики, так и общественность. Директор Колледжа Государственной полиции Дмитрий Хоменко в передаче TV24 «Uz līnijas» дал разъяснение о том, как полиция обеспечивает лояльность кандидатов и сотрудников.

Он отметил, что всё не так просто — проверка лояльности является частью более широкой системы, которая охватывает как процесс поступления, так и дальнейшее наблюдение во время обучения и службы. Эти проверки включают, например, проверку по реестру судимостей, но также охватывают и более широкие аспекты, такие как надёжность и мотивация кандидата.

Хотя Хоменко воздержался от раскрытия подробной информации о методах проверки лояльности, заявив, что «не хочет и не может раскрывать детали», он подтвердил, что процесс является тщательным и в него вовлечено несколько служб и значительные ресурсы, чтобы можно было провести предварительную проверку каждого человека.

Хоменко объяснил, что проверка лояльности в Государственной полиции — это углублённый и целенаправленный процесс, направленный на выявление «даже малейших сомнений в лояльности государству». Он подчеркнул, что такие проверки не проводятся поверхностно, а имеют чёткую цель — гарантировать, что на службу поступают лица с искренним намерением служить стране.

Проверка лояльности не является разовой процедурой — она продолжается и в процессе обучения в Колледже Государственной полиции, ведь самым важным событием для будущих полицейских является принесение присяги.

Присяга, которая происходит примерно после трёх месяцев интенсивной педагогической и образовательной работы, является торжественным обещанием служить государству и обществу. В этот период колледж особенно тщательно оценивает курсантов, чтобы убедиться в искренности их намерений. «Мы убеждаемся в том, что намерения кандидатов действительно искренни — служить государству», — пояснил Хоменко.

Хоменко уверен в компетентности Государственной полиции в вопросах проверки лояльности. «Экспертиза Государственной полиции в этой области огромна, а сотрудничество между службами — очень тесное», — отметил он, подчеркнув, что при возникновении даже малейших сомнений в лояльности кандидата или сотрудника действия предпринимаются незамедлительно. «Мы действуем сразу», — подтвердил он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 4 реакций
Комментарии (0) 4 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:40 28.05.2025
Латвия — одна из последних в ЕС по доступности медикаментов:
Bitnews.lv 2 минуты назад
БПБК проверит «лотерейную» закупку школьного питания в Риге
Bitnews.lv 8 минут назад
Премьер высказалась о скандальной лотерее на школьные обеды за 53 миллиона
Sfera.lv 39 минут назад
Как быстро похудеть: «Стремительная диета доктора Оза»
Sfera.lv 14 часов назад
Заговорили о продаже Finnair. В Таллинне неприятно удивлены
Bitnews.lv 16 часов назад
30 000 сигарет перелетели через российскую границу
Bitnews.lv 17 часов назад
Каршеринг Bolt за 100 евро?
Bitnews.lv 17 часов назад
Новую модель финанисрования уже придумали и ввели, но денег на это нет
Sfera.lv 18 часов назад

Большей «слёт» дронов: 20 стран коалиции обсудят в Риге будущее ведения войны

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

В среду в Риге впервые состоится саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025", который соберет более 1500 высокопоставленных политических лидеров, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран Коалиции дронов и других союзных государств, сообщает Минобороны Латвии, пишет LETA.

В среду в Риге впервые состоится саммит оборонных инноваций "Drone Summit 2025", который соберет более 1500 высокопоставленных политических лидеров, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран Коалиции дронов и других союзных государств, сообщает Минобороны Латвии, пишет LETA.

Читать
Загрузка

Скорее повысят пенсионный возраст, чем будут решать главную проблему с пенсиями в Латвии: «Неаткарига»

Важно 09:28

Важно 0 комментариев

"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Новость о том, что в Дании планируется повысить пенсионный возраст до 70 лет, вызвала беспокойство у многих жителей Латвии. Уже нынешний пенсионный возраст – 65 лет – кажется незаслуженно высоким. Тем более, что во многих местах после достижения 50-летнего возраста, а то и раньше, найти работу нелегко. Получается, что де-юре на пенсию можно уйти с 65 лет, но де-факто уже в 50 лет на рынке труда чувствуешь себя пенсионером, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать

С востока идут сильные дожди: синоптики рассказали, что ждет нас к концу рабочей недели

Важно 09:21

Важно 0 комментариев

В среду днем в Латгале местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером умеренный дождь ожидается во многих регионах восточной Латвии.

В среду днем в Латгале местами пройдет небольшой дождь, а во второй половине дня и вечером умеренный дождь ожидается во многих регионах восточной Латвии.

Читать

Удивительно! Латвийцев призывают добровольно ввести налог на мясо и сделать его менее доступным

Выбор редакции 09:06

Выбор редакции 0 комментариев

Представьте ситуацию: жителям Латвии предлагают добровольно поддержать идею, которая напрямую затронет их финансы — ввести налог на мясо. Именно с таким предложением выступают активисты, утверждая, что ради защиты окружающей среды, климата и собственного здоровья людям пора пересмотреть свои пищевые привычки и сделать мясо менее доступным.

Представьте ситуацию: жителям Латвии предлагают добровольно поддержать идею, которая напрямую затронет их финансы — ввести налог на мясо. Именно с таким предложением выступают активисты, утверждая, что ради защиты окружающей среды, климата и собственного здоровья людям пора пересмотреть свои пищевые привычки и сделать мясо менее доступным.

Читать

«Меня избили, а теперь я виновата»: школьница напала на уборщицу. В итоге выиграла Рижская дума

Важно 08:59

Важно 0 комментариев

Елена работает уборщицей на спортивной площадке в Плявниеки менее двух лет. В её обязанности входит также уборка туалетов, где и произошёл конфликт. 20 августа прошлого года около 20:40 Елена пошла убирать женский туалет, где застала несколько шумных девушек.

Елена работает уборщицей на спортивной площадке в Плявниеки менее двух лет. В её обязанности входит также уборка туалетов, где и произошёл конфликт. 20 августа прошлого года около 20:40 Елена пошла убирать женский туалет, где застала несколько шумных девушек.

Читать

«Хосам Абу Мери, что с нами не так?» Цены на лекарства в Латвии и в соседних странах вызывают шок

Латышские СМИ 08:52

Латышские СМИ 0 комментариев

Новая модель ценообразования на лекарства, вступившая в силу 1 января, уже приносит результаты. «Мы видим, что цены на лекарства снижаются с каждым днём», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью изданию Neatkarīgā.

Новая модель ценообразования на лекарства, вступившая в силу 1 января, уже приносит результаты. «Мы видим, что цены на лекарства снижаются с каждым днём», — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью изданию Neatkarīgā.

Читать

Рейтинги в Риге: неопределившихся становится меньше, поддержка партий растет

Важно 08:42

Важно 0 комментариев

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

До выборов самоуправлений — менее двух недель, и самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Согласно свежему опросу рижан, проведенному SKDS, в мае выросла поддержка большинства партий, сообщает LSM. При этом в мае уменьшилось число неопределившихся избирателей. Если в апреле почти 31% не знали, за кого голосовать, то сейчас таковых 22,9%. Уменьшилось и число респондентов, заявивших, что не пойдут голосовать.

Читать