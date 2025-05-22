Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Мая Завтра: Emilija
Доступность

«Система пассажирской мобильности рушится». Переводим: некому водить автобусы

la.lv 22 мая, 2025 10:30

Важно 0 комментариев

LETA

Финансовая ситуация перевозчиков настолько критическая, что в ближайшее время придется значительно сократить рейсы общественного транспорта в отдаленных регионах. Перевозчики бьют тревогу уже несколько месяцев, и в середине мая их наконец принял министр сообщения Атис Швинка, пообещавший найти решение в начале июня.

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков еще несколько месяцев назад обращалась в Министерство сообщения, Министерство финансов, Совет по общественному транспорту и Автотранспортную дирекцию с призывом срочно предпринять необходимые меры, чтобы стабилизировать финансовое положение предприятий общественного транспорта, обслуживающих маршруты регионального значения. В противном случае уже в этом году перевозчики могут столкнуться с риском банкротства и неспособностью качественно и надлежащим образом выполнять обязательства по долгосрочным договорам.

Ассоциация предупреждает о таких проблемах, как отмена рейсов из-за нехватки водителей автобусов, так как перевозчики не могут обеспечить конкурентоспособную оплату труда. Также отмена рейсов может быть связана с техническими проблемами из-за роста стоимости ремонта автобусов и отсутствия возможностей обновлять автопарк.

"К сожалению, создана модель, которая не работает. Правительство уже несколько лет выделяет дополнительно 15 млн евро для региональных перевозок из статьи на непредвиденные расходы, хотя всем понятно, что это должно было быть базовым финансированием. Политика Министерства сообщения за последние годы, а, вернее, ее отсутствие, привела к тому, что во всех сферах, связанных с транспортом и перевозками, финансирование недостаточно. Система пассажирских перевозок рушится, и региональные перевозки - не исключение", - заявил еще до встречи с министром руководитель ассоциации Иво Ошениекс.

Он считает, что финансирование должно распределяться таким образом, чтобы в первую очередь выполнялись основные функции, и только потом средства получали крупные проекты. А сейчас наблюдается перекос - пока строится один из самых дорогих проектов в истории Латвии "Rail Baltica", инвестиции в который исчисляются миллиардами, региональные перевозки и система мобильности рушатся из-за нехватки средств.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 44 реакций
Комментарии (0) 44 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Налоги, льготы, декларации: что изменилось для налогоплательщиков

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.

О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.

Читать
Загрузка

Каждый километр стоит почти 10 миллионов евро: министерство запросило деньги на ремонт дорог

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.

Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.

Читать

За год дефицит бюджета в Латвии вырос в восемь раз!

Важно 14:45

Важно 0 комментариев

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Кто так бессердечно бросает девушку? Резиновая «подружка» ждет своего друга в полицейском участке

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.

На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.

Читать

Рвота, понос, температура: 80 баскетболистов разных стран подхватили в Латвии неизвестную болезнь

ЧП и криминал 14:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

Читать

Тишина в эфире: Латвийское радио на время прервало вещание

Новости Латвии 14:28

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в 13:00 во время выпуска новостей в эфире 1-го канала Латвийского радио произошли кратковременные технические неполадки, подтвердила агентству LETA представитель Латвийского общественного медиа Илзе Луйяне.

Сегодня в 13:00 во время выпуска новостей в эфире 1-го канала Латвийского радио произошли кратковременные технические неполадки, подтвердила агентству LETA представитель Латвийского общественного медиа Илзе Луйяне.

Читать

Парламент ЕС проголосовал за пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать