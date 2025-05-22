«Пожертвуйте партии! Помогите, чем можете!» — законно ли хождение по квартирам в такими просьбами перед выборами?

За разъяснением мы обратились в Центральную избирательную комиссию. Ее представитель Андрейс Паварс сказал, что все вопросы, касающиеся выборов, четко поделены между ЦИК и Бюро по борьбе с коррупцией и ее предотвращению:

- Этот вопрос – из области предвыборной агитации - находится как раз в компетенции KNAB, поэтому в этом случае следует обращаться к специалистам Бюро. Именно они смогут внести ясность, допущены ли в этом случае нарушения и какие именно.

В пресс-центре Бюро по борьбе с коррупцией так комментируют ситуацию, описанную жителем Резекне:

- Если какие-то люди ходят по квартирам и призывают жертвовать в пользу какой-то политической силы, раздают ее буклеты с банковскими реквизитами, является ли это нарушением предвыборной агитации или все в рамках закона? Если это нарушение, чем чреваты такие действия для представителей политических сил – кандидатов в депутаты, в данном случае, для Союза зеленых и крестьян?

- Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) поясняет, что ни Закон о финансировании политических организаций (партий), ни Закон о предвыборной агитации, регулирующие деятельность кандидатов в депутаты и других агитаторов в предвыборный период, не запрещают политическим организациям или связанным (или не связанным) с ними лицам призывать жителей жертвовать соответствующей партии. Аналогично, нормативное регулирование не запрещает распространение или размещение таких призывов или других печатных материалов, связанных с политическими организациями, в помещениях или на территории многоквартирных жилых домов.

- Если избиратели против подобной агитации, к примеру, они симпатизируют другим кандидатам и не готовы жертвовать СЗК, могут они как-то противостоять такой навязчивой рекламе?

- В случае, если у жителей многоквартирных жилых домов есть претензии по поводу распространения такого рода призывов, они могут высказать их руководству соответствующей политической силы. В свою очередь, если распространение призывов нарушает спокойствие жителей, об этом можно сообщить в Государственную полицию.

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То есть жители вправе просто не впускать никаких агентов в свой дом, в их частную собственность никто не имеет права вторгаться без разрешения. Может быть и так, что кто-то из политических конкурентов таким образом пытается очернить партию, распространяя листовки от ее имени. Такие действия тоже стопроцентно исключить нельзя.