До 24 лет? Как изменяются алименты после достижения ребенком совершеннолетия 

Часть пятая статьи 179 закона устанавливает, что минимальный размер средств на содержание ребенка не может быть менее установленного правилами Кабинета министров минимума вне зависимости от возможностей родителей. Однако такое положение сохраняется лишь до достижения ребенком совершеннолетия.

Обязательства родителей по содержанию ребенка заканчиваются с достижением ребенком 18 лет, если иное не указано в судебном решении, или если ребенок не продолжает обучение или не нуждается в поддержке.

Если ребенок учится в среднем или высшем учебном заведении на дневном отделении до 24 лет, то считается, что в данной ситуации ребенок неспособен сам себя содержать, поэтому это обязаны делать его родители.

Размер алиментов после 18 лет не обязателен к установлению на уровне минимального размера, указанного в законе. Если ребенок совмещает учебу и работу или вообще прекращает обучение, родитель имеет право уменьшить сумму выплачиваемого содержания или прекратить выплату полностью.

Если родители и ребенок не могут договориться о сумме, вопрос решается в суде.

Таким образом, по достижении совершеннолетия ребенок может подать в суд иск с требованием алиментов, однако их размер будет зависеть от множества факторов, в том числе от обоснования ребенком размера затребованного содержания, и от материальных возможностей родителя.