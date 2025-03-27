Соцработников должны больше поддерживать самоуправления: министр благосостояния высказался на конференции

С короткой речью на открытии сегодняшнего мероприятия, посвященного этике в социальной работе, выступил министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс (Союз “зеленых” и крестьян). Он подчеркнул важность профессии соцработника, а также указал на то, что самоуправления должны больше их поддерживать:

«В 2014 году, когда я впервые был парламентским секретарем, я регулярно ездил по стране и говорил — социальным работникам необходимо страхование здоровья. В тот момент его не было практически нигде. Изучив данные, я вижу, что сейчас по-прежнему 33% самоуправлений не обеспечивают [страхование здоровья социальным работникам].

Мой призыв к самоуправлениям таков: поддерживайте социальных работников! Они — ваша опора, они те, кто вам действительно поможет снизить материальные расходы».

Этический кодекс для социальных работников впервые был утвержден в Латвии в 2001 году. В 2022 году была принята переработанная и улучшенная версия Кодекса, а также создана Этическая комиссия. В нее поступают жалобы на возможные нарушения кодекса со стороны соцработников. Зачастую для людей самое важное — это человечное отношение к ним, считает руководитель проекта «Профессиональное и современное развитие социальной работы» Агнесе Бидермане.

«То, что говорят люди — в тех случаях, когда они получают отказ в поддержке, сам отказ может быть не таким болезненным, поскольку, как мы знаем, ресурсы ограничены.

Болезненным может быть отношение, с которым это сказано. Иногда отношение важнее самого факта отказа. И это отношение — нечто такое, что не стоит ничего, но в то же самое время имеет очень большую ценность. Эта ценность в доверии клиентов, в сотрудничестве с ними и в престиже нашей профессии».

Самые частые нарушения этического кодекса, которые удалось констатировать — нарушение принципа конфиденциальности по отношению к клиенту, нарушения в межинституциональном сотрудничестве, отсутствие уважения и несоблюдение конструктивной критики по отношению к другим работникам, конфликт интересов, нарушения в социальных сетях и нарушения по отношению к престижу профессии.

Если большинство из этих нарушений являются очевидными, то в вопросе престижа профессии необходимо погружаться в ситуацию и детально выяснять обстоятельства произошедшего. Иногда процесс затрудняется самими клиентами, желающими доказать, что по отношению к ним этический кодекс был нарушен.

«Это желание доказать, что действия были неэтичными, таково, что Этическая комиссия буквально перегружается, [в жалобе] перечисляются 10 или 20 пунктов. Чаще всего это не так. Чаще всего нарушается один конкретный пункт. И вопрос, как правило, в содержании и интерпретации. Первое, что нужно сделать — необходимо определить и понять, что на самом деле произошло», — сказал глава социального управления департамента благосостояния Рижской думы Мартиньш Моорс.

Сегодняшнее мероприятие связано также и с тем, что март является международным месяцем социального работника.