Например, если у торгового предприятия три магазина и в двух из них оборот превышает 50 тыс. евро в год, а в третьем - нет, POS-терминал обязательно должен быть только в первых двух магазинах. Не нужен такой терминал и на рыночках, и в уличной торговле, если она происходит менее десяти дней в одном и том же месте. А вот автолавка, которая ездит по селам и имеет оборот более 50 тыс. евро в год, такой терминал должна будет иметь, как и регистрацию в качестве выездной услуги. То же самое касается постоянных стендов на рынках.

В Службе госдоходов это нововведение относят к одной из мер по борьбе с теневой экономикой: "Учитывая, что наличными как инструментом часто пользуются целенаправленные участники теневой экономики, необходимо создать систему, в которой приобретение нелегальных наличных денег будет коммерчески непривлекательным". О запрете наличных денег или изъятии их из обращения тем не менее речь не идет.

Сколько именно торговых точек должны были обязательно приобрести к 1 апреля POS-терминал? В СГД не смогли об этом сказать - таких данных у них нет. Кроме того, СГД подчеркивает, что "закрытие торговых мест не прогнозируется" в связи с введением новых правил.

Такое же предположение высказал и член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис: "В целом инициатива не вызвала существенных возражений, так как предполагается, что в результате она может способствовать сокращению теневой экономики и улучшить удобства клиентов. В ходе разработки инициативы при определении порога, начиная с которого должны вводиться POS-терминалы, был учтен и расчет коммерческих затрат, чтобы не сделать обязательным использование POS-терминалов и для предприятий с малым оборотом, для которых это было бы необоснованно экономически.

Хотя требование установить POS-терминалы и необходимость обеспечивать подключение интернета могут привести к дополнительным расходам у предпринимателей, эти расходы относительно невелики, к тому же на рынке доступны разные варианты терминалов (с абонентской платой и без, с разной величиной сборов за каждую сделку), и все же нет оснований считать, что это требование может вызвать закрытие торговых точек. Следует также учесть, что дигитализация платежей может улучшить продуктивность предприятия, поэтому она желательна и должна быть поддержана".