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С 1 апреля на рынках грядут перемены: нужно обеспечить возможность заплатить картой — правда, не везде (1)

Редакция PRESS 30 марта, 2025 15:36

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С 1 апреля вступают в силу поправки к закону "О налогах и пошлинах", согласно которым в местах торговли и оказания услуг обязательно нужно обеспечить клиенту возможность заплатить по безналичному расчету, то есть банковской картой. Впрочем, это касается лишь тех мест, где оборот за прошлый год превысил 50 тыс. евро. Портал Jauns.lv выяснял, в каких местах впредь обязательно должны быть POS-терминалы.

Например, если у торгового предприятия три магазина и в двух из них оборот превышает 50 тыс. евро в год, а в третьем - нет, POS-терминал обязательно должен быть только в первых двух магазинах. Не нужен такой терминал и на рыночках, и в уличной торговле, если она происходит менее десяти дней в одном и том же месте. А вот автолавка, которая ездит по селам и имеет оборот более 50 тыс. евро в год, такой терминал должна будет иметь, как и регистрацию в качестве выездной услуги. То же самое касается постоянных стендов на рынках.

В Службе госдоходов это нововведение относят к одной из мер по борьбе с теневой экономикой: "Учитывая, что наличными как инструментом часто пользуются целенаправленные участники теневой экономики, необходимо создать систему, в которой приобретение нелегальных наличных денег будет коммерчески непривлекательным". О запрете наличных денег или изъятии их из обращения тем не менее речь не идет.

 Сколько именно торговых точек должны были обязательно приобрести к 1 апреля POS-терминал? В СГД не смогли об этом сказать - таких данных у них нет. Кроме того, СГД подчеркивает, что "закрытие торговых мест не прогнозируется" в связи с введением новых правил.

Такое же предположение высказал и член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис: "В целом инициатива не вызвала существенных возражений, так как предполагается, что в результате она может способствовать сокращению теневой экономики и улучшить удобства клиентов. В ходе разработки инициативы при определении порога, начиная с которого должны вводиться POS-терминалы, был учтен и расчет коммерческих затрат, чтобы не сделать обязательным использование POS-терминалов и для предприятий с малым оборотом, для которых это было бы необоснованно экономически.

Хотя требование установить POS-терминалы и необходимость обеспечивать подключение интернета могут привести к дополнительным расходам у предпринимателей, эти расходы относительно невелики, к тому же на рынке доступны разные варианты терминалов (с абонентской платой и без, с разной величиной сборов за каждую сделку), и все же нет оснований считать, что это требование может вызвать закрытие торговых точек. Следует также учесть, что дигитализация платежей может улучшить продуктивность предприятия, поэтому она желательна и должна быть поддержана".

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