Нашлись живые и здоровые: в Риге пропала женщина с годовалой дочкой

Госполиция нашла женщину, пропавшую без вести в понедельник, и ее дочь, родившуюся в 2024 году, сообщили агентству LETA в полиции. Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что оба они живы и здоровы, и в отношении них не совершено никаких уголовных преступлений.

Женщина и ребенок покинули свое жилье в Риге, на улице Парадес в районе Даугавгривы, вчера, 31 марта, около 12:00, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост женщины 156 см, среднее телосложение, темно-русые волосы. На ней был черный трикотажный комбинезон, черный пуховик, при себе была серая сумка с одеждой. У женщины пирсинг в носу, несколько дырок в ушах и шрам на правой руке.

Полиция просит посмотреть фото и отозваться всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины и ребенка. Просьба позвонить по номеру 112!