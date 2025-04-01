Что нужно для роста демографии? Координировать работу министерств, считает министр Узулниекс

Как сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния, на заседании совета был рассмотрен отчет о развитии демографической политики. Для определения первоочередных мер по улучшению качества жизни семей с детьми, которые необходимо реализовать в следующем году, ответственные министерства должны до 16 мая текущего года подготовить и представить в Министерство финансов предложения с указанием конкретных действий по отдельным направлениям, включая показатели эффективности, необходимое финансирование, а также источник финансирования.

Первоочередные меры по реализации другими министерствами планируется рассмотреть на следующем заседании Совета по демографическим вопросам, которое запланировано на начало июня.

Поддерживаемые мероприятия, указанные в отчете, планируются в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством умного управления и регионального развития, Министерством культуры и другими. Ряд идей также связан с привлечением местных органов власти, неправительственных организаций и профсоюзов.

На заседании во вторник был сделан вывод, что старение населения, сокращение численности населения и естественного прироста, а также миграция населения являются основными вызовами демографической ситуации в Латвии. Эти вызовы затрагивают здравоохранение, образование, рынок труда, социальное обеспечение, жилищную политику и другие сферы. Поэтому демографические вызовы требуют сотрудничества и согласованности, обозначая свое место и роль во всех секторальных политиках развития.