Подготовленный Нацобъединением законопроект подписали как коллеги по оппозиции из «Единого списка», так и из партий правящей коалиции «Новое единство» и «Прогрессисты».

Предлагаемые изменения в Закон «Об образовании» предусматривают, что со следующего учебного года начинающим обучение в учреждениях общего или среднего профессионального образования в этом или следующем учебном году, будет предоставлена ​​возможность отказаться от изучения русского языка как второго иностранного в случае, если образовательное учреждение не имеет возможности обеспечить изучение другого иностранного языка.

«Эти поправки являются продолжением уже принятого регулирования и формируют единый подход во всей системе образования Латвии — мы закрепляем принцип, согласно которому вторым иностранным языком в латвийском образовании является один из европейских языков, а не наследие бывшей империи», — поясняет председатель НО, депутат Сейма Илзе Индриксоне.

Партия считает, что данные поправки продолжат уже начавшийся переход в системе образования — отказ от русского языка как обязательного второго иностранного языка на уровнях общего и среднего профессионального образования. Поправки предусматривают, что учебные заведения будут обязаны предоставить возможность изучения другого иностранного языка — одного из официальных языков Европейского союза или официального языка государств-членов Европейской экономической зоны — не позднее 1 сентября 2025 года.

Комментарий press.lv:

Вы думали, что главное сейчас в Латвии это сокращение армии чиновников, повышение доступности медпомощи населению, снижение цен на лекарства и продукты, оживление бизнеса? Русский язык недодушили...