Не ведитесь на бесплатную еду: Maxima предупреждает о мошенничестве в TikTok

«Maxima Latvija» выявила несколько случаев, когда пользователям «Tik Tok» с целью получения персональных данных демонстрируются вводящие в заблуждение приглашения узнать о «секретах Maxima», а также заполнить якобы созданный «Maxima» опрос, в котором можно получить бесплатную еду.

Компания подчеркивает, что «Maxima Latvija» не имеет отношения к этому фейковому опросу, а информация, показанная в видео, не соответствует действительности.

Ритейлер призывает жителей не предоставлять личную информацию, особенно связанную с финансовыми данными.

«Maxima Latvija» сообщила о зафиксированных случаях мошенничества через «TikTok».