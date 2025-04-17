Режиссер Виестурс Кайришс аргументировал, почему не стоит закрывать в Латвии СМИ и театры на русском языке, которые, по его мнению, могут противостоять путинскому режиму.

Режиссер выразил мнение, что в латышской культуре не следует акцентировать внимание на биологическом происхождении или национальной принадлежности. Он надеется, что русскоязычные Латвии, ставшие путинистами, возможно, смогут что-то осознать после премьеры спектакля "Вишневый сад", которая пройдет в Рижском русском театре им. Михаила Чехова 26 апреля.

"Мне кажется, я просто как-то автоматически воспринимаю русскоязычных в Латвии - я бы с удовольствием назвал их "латышами русского происхождения"...