Русские шпионы в Рижском замке? Посетитель музея недоумевает

Пишет он следующее:

"Были тут с семьей наконец в Рижском замке - все красиво и в белом. Вот только охрана разговаривала между собой по-русски (!) в зале. И потом снова в другом месте говорили по-русски по телефону что-то о пенсиях и о Путине. Это какие-то русские шпионы, внедренные в Музей истории Латвии?"

И вот как откликнулись на его пост люди:

- Представляете - они, может быть, даже думают по-русски? Готовая опасность!

- А как им еще общаться, если на другом не умеют? Знаками?

- Кстати, и в той части замка, которую бдительно охраняет военная полиция, случалось слышать, как солидные господа в костюмах с уборщицей разговаривают на единственном негосударственном языке, которым она владеет. И тогда я задумался, как на объекте с высочайшим режимом безопасности может получить работу гражданин враждебной страны.

- Это последствия того, что образование на государственном языке не контролировалось и не было сделано обязательным. Семья коллеги, кроме матери, по-латышски ни бэ, ни мэ, оба ребенка закончили среднюю школу где-то в Плявниеках... Да и покупка ВНЖ через недвижимость способствовала переезду русских в ЕС.

- Когда коту нечего делать, он яйца лижет - так можно охарактеризовать всю эту возню вокруг русского языка.

- Ментовка, таможня, тюрьмы... Всюду рабочий язык - русский.

- Таких русских шпионов, русских агентов - полная Латвия, во всех местах, на всех должностях устроены.

- Это хороший вопрос, который надо задать администрации замка.

- Ого, мне ни разу не попадалась русская охрана в Рижском замке. Может быть, сейчас что-то изменилось.

- Ватикан охраняют швейцарские гвардейцы, латышей охраняют русские! Специалистов высокого уровня по восточным единоборствам и телохранителей среди латышей мало, там преобладает русский язык.

- Приехал из сельской местности и удивляется, что в Риге люди живут. Давай назад, в свою "деревню".