Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

Русские шпионы в Рижском замке? Посетитель музея недоумевает

Редакция PRESS 16 февраля, 2025 17:26

Важно 0 комментариев

Пользователь соцсети "Х", недавно посетивший с семьей Музей истории Латвии, удивился, что охранники в зале разговаривают по-русски между собой, и поделился постом на эту тему.

Пишет он следующее:

"Были тут с семьей наконец в Рижском замке - все красиво и в белом. Вот только охрана разговаривала между собой по-русски (!) в зале. И потом снова в другом месте говорили по-русски по телефону что-то о пенсиях и о Путине. Это какие-то русские шпионы, внедренные в Музей истории Латвии?"

И вот как откликнулись на его пост люди:

- Представляете - они, может быть, даже думают по-русски? Готовая опасность!

- А как им еще общаться, если на другом не умеют? Знаками?

- Кстати, и в той части замка, которую бдительно охраняет военная полиция, случалось слышать, как солидные господа в костюмах с уборщицей разговаривают на единственном негосударственном языке, которым она владеет. И тогда я задумался, как на объекте с высочайшим режимом безопасности может получить работу гражданин враждебной страны.

- Это последствия того, что образование на государственном языке не контролировалось и не было сделано обязательным. Семья коллеги, кроме матери, по-латышски ни бэ, ни мэ, оба ребенка закончили среднюю школу где-то в Плявниеках... Да и покупка ВНЖ через недвижимость способствовала переезду русских в ЕС.

- Когда коту нечего делать, он яйца лижет - так можно охарактеризовать всю эту возню вокруг русского языка.

- Ментовка, таможня, тюрьмы... Всюду рабочий язык - русский.

- Таких русских шпионов, русских агентов - полная Латвия, во всех местах, на всех должностях устроены.

- Это хороший вопрос, который надо задать администрации замка.

- Ого, мне ни разу не попадалась русская охрана в Рижском замке. Может быть, сейчас что-то изменилось.

- Ватикан охраняют швейцарские гвардейцы, латышей охраняют русские! Специалистов высокого уровня по восточным единоборствам и телохранителей среди латышей мало, там преобладает русский язык.

- Приехал из сельской местности и удивляется, что в Риге люди живут. Давай назад, в свою "деревню".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 92 реакций
Комментарии (0) 92 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зима пока не отступает, но тепла становится больше: какой будет погода на следующей неделе

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

В начале недели в Латвии еще ожидается снегопад и холодный воздух, однако постепенно будет теплеть и снега поубавится, как прогнозируют метеорологи.

В начале недели в Латвии еще ожидается снегопад и холодный воздух, однако постепенно будет теплеть и снега поубавится, как прогнозируют метеорологи.

Читать

Рунгайнис о мировой экономике: «Главная проблема Европы — не Трамп»; в чем же она?

Важно 16:24

Важно 0 комментариев

"Главная проблема Европы - не Трамп. Главная проблема Европы - это сама Европа, и это стало ясно не сегодня", - такое мнение в эфире TV24 в программе Kur tas suns aprakts? высказал предприниматель Гиртс Рунгайнис в ходе дискуссии по актуальным вопросам мировой экономики.

"Главная проблема Европы - не Трамп. Главная проблема Европы - это сама Европа, и это стало ясно не сегодня", - такое мнение в эфире TV24 в программе Kur tas suns aprakts? высказал предприниматель Гиртс Рунгайнис в ходе дискуссии по актуальным вопросам мировой экономики.

Читать

За ночь снежный покров увеличится еще на 5-8 см; днем в понедельник немного потеплеет

Важно 16:07

Важно 0 комментариев

В ближайшие сутки в Латвии выпадет много снега, за ночь снежный покров увеличится на 5-8 см, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие сутки в Латвии выпадет много снега, за ночь снежный покров увеличится на 5-8 см, согласно прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Хулиганил на детской площадке и прожег ребенку куртку петардой; уголовное дело ушло в суд

ЧП и криминал 14:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий 14-летний подросток обвиняется в хулиганстве на детской площадке, - помимо прочего, он бросался пиротехникой.

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий 14-летний подросток обвиняется в хулиганстве на детской площадке, - помимо прочего, он бросался пиротехникой.

Читать

Австрия: в результате нападения с ножом погиб один и ранены пять человек

Мир 14:10

Мир 0 комментариев

В субботу в городе Филлах 23-летний сириец напал с ножом на прохожих. Он задержан полицией.

В субботу в городе Филлах 23-летний сириец напал с ножом на прохожих. Он задержан полицией.

Читать

Готовы ли в Латвии отмечать дни фамилий? Соответствующий календарь уже есть

Важно 13:54

Важно 0 комментариев

Программа Латвийского телевидения 4. studija заинтересовалась вопросом, заинтересованы ли люди в том, чтобы отмечать такой праздник.

Программа Латвийского телевидения 4. studija заинтересовалась вопросом, заинтересованы ли люди в том, чтобы отмечать такой праздник.

Читать