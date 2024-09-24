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Российские войска окружают Угледар. Город имеет большое стратегическое значение

© BBC 24 сентября, 2024 16:47

Мир 0 комментариев

По данным CNN, сейчас российская артиллерия превосходит украинскую по выпущенным снарадям в 5-7 раз.

Положение украинских подразделений, обороняющих город Угледар на юге Донецкой области, становится все более тяжелым. Наступающие российские части обходят город с юго-запада и северо-востока и уже взяли его в полукольцо, серьезно угрожая логистике, сообщает BBC.

72-я бригада ВСУ, которая уже два года обороняет Угледар, истощена и рискует оказаться в окружении, а помощи или замены ей нет, указывает аналитик Forbes Дэвид Акс.

«Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники», — пишет эксперт.

Об угрожающей ситуации на угледарском направлении говорит и военный эксперт, бывший представитель украинского генштаба Владислав Селезнев.

«Не все связано с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Также дают о себе знать просчеты в организации оборонительной операции», — заявил Селезнев в украинском телеэфире.

Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. В 18 км к востоку от города проходят железнодорожные пути, по которым российская армия может перебрасывать войска и технику по линии Донецк-Волноваха и далее на юг. Однако пока Угледар остается под контролем ВСУ, их ствольная артиллерия способна наносить прицельные удары по этой важной магистрали.

Российские войска пытались взять Угледар с самого начала вторжения в Украину. Осенью 2022 года им удалось занять расположенное к югу село Павловка, но все последующие попытки атаковать город заканчивались провалом. С февраля 2023-го по июнь 2024 года российская армия провела там по меньшей мере четыре крупных наступательных операции — безуспешно и с огромными потерями.

Но сейчас начинает сказываться медленное продвижение российских войск на других направлениях в Донбассе, и ВСУ становится все труднее оборонять растягивающиеся фланги.  После падения Новомихайловки в апреле российские части начали обходить Угледар с северо-востока. Почувствовав успех, они усилили давление также с юга и юго-запада.

«Отказ от ротации 72-й ОМБр [отдельной механизированной бригады] заставил руководство ввести вспомогательные резервы сил ТРО [территориальной обороны], которые не смогли справиться с натиском врага, — пишет украинский портал DeepState. — Как назло, раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на „лучшие рубежи“ происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки».

Ситуация критическая, считает украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко. По его мнению, «на высшем уровне не совсем понимают, какова сейчас оперативная ситуация».

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