Режим Асада свергнут: Латвия прекращает предоставлять убежище сирийским гражданам

С учетом нынешней ситуации в Сирии принятие решений о предоставлении статуса международной защиты временно приостанавливается. Это относится как к заявлениям, поданным впервые, так и к случаям повторного обращения сирийских граждан в управление для получения видов на жительство.

В управлении также отметили, что статус защиты для тех граждан Сирии, которым он был присвоен ранее, будет пересмотрен.

УДГМ тщательно рассматривает каждое полученное заявление о предоставлении убежища в индивидуальном порядке, детально анализируя ситуацию в государстве запрашивающего убежища лица в конкретный момент принятия решения.

При рассмотрении заявлений от граждан Сирии будет учитываться ряд факторов, в том числе проверки, проведенные органами госбезопасности, актуальная ситуация в Сирии, а также доклады, подготовленные международными организациями, отметили в управлении.

С 2012 года по настоящее время семи гражданам Сирии в Латвии присвоен статус беженца, 434 имеют альтернативный статус, а временные виды на жительство выданы 53 гражданам Сирии.

Как сообщалось, после падения режима сирийского диктатора Башара Асада Германия, Австрия, Франция, Норвегия, Дания и Швеция приостановили рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища сирийским гражданам.

Сирийские повстанческие группировки в воскресенье захватили Дамаск и объявили о падении режима Асада.

Франция также последовала примеру этих стран, заявив, что намерена в скором времени приостановить рассмотрение запросов на предоставление убежища сирийцам.