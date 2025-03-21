Разыскивается подозреваемый в совершении преступления (ФОТО)

Работники предприятия Latvijas Valsts meži (LVM) обеспокоены своим будущим из-за реформы, сообщили Латвийскому радио в отраслевом профсоюзе, куда работники Latvijas Valsts meži обратились за помощью. По информации профсоюза, вместо того, чтобы поговорить с подчиненными, руководство LVM начало угрожать, из-за чего компания может лишиться важного сертификата PEFC, отмечают в профсоюзе. Европейская федерация строителей и деревообработчиков также осведомлена об этой проблеме и считает ситуацию очень серьезной, призывая стороны сесть за стол переговоров, рассказывает Латвийское радио.
Работники предприятия Latvijas Valsts meži (LVM) обеспокоены своим будущим из-за реформы, сообщили Латвийскому радио в отраслевом профсоюзе, куда работники Latvijas Valsts meži обратились за помощью. По информации профсоюза, вместо того, чтобы поговорить с подчиненными, руководство LVM начало угрожать, из-за чего компания может лишиться важного сертификата PEFC, отмечают в профсоюзе. Европейская федерация строителей и деревообработчиков также осведомлена об этой проблеме и считает ситуацию очень серьезной, призывая стороны сесть за стол переговоров, рассказывает Латвийское радио.