Разыскивается подозреваемый в совершении преступления (ФОТО)

Государственная полиция просит всех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, посмотреть фотографию мужчины и позвонить по номеру 20293250 или 112 или написать по адресу электронной почты: rkvn1@zemgale.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении правонарушения не будет доказана в соответствии с законом.

ФОТО Valsts policija