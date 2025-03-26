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«Разговор старых друзей»: Браже о встрече с госсекретарем США Марко Рубио

© LETA 26 марта, 2025 13:15

Мир 0 комментариев

США понимают опасения Балтии о безопасности, заявила во вторник вечером в телефонном интервью Латвийскому телевидению после встречи с госсекретарем США Марко Рубио министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она подчеркнула, что на встрече прозвучало полное подтверждение стратегического партнерства как со стороны Балтии, так и со стороны США.

"Мы, как сказал Рубио, идеальные союзники во всех смыслах - как в отношении США, так и в отношении интересов, которые вообще присутствуют в евроатлантическом сотрудничестве, в отношении действий Китая в киберпространстве", - отметила Браже.

В телефонном интервью министр иностранных дел отметила, что разговор был довольно долгим. Обсуждалось и то, чего можно ожидать от саммита НАТО в Гааге: каковы интересы США, наши интересы, а также военные закупки. США заверили, что продолжат военную помощь нам, сказала Браже.

"Мы не забыты, было ощущение, что это разговор старых друзей, которые очень хорошо понимают друг друга, у которых общие интересы и которые вместе продолжат работать дальше", - рассказала министр.

Как сообщила агентству ЛЕТА после встречи министров иностранных дел стран Балтии с Рубио советник Браже Сигне Знотиня-Знота, должностные лица в основном обсуждали военное сотрудничество США и Балтии, оборонные закупки, силы сдерживания и обороноспособность НАТО, а также достижение длительного и прочного мира в Украине.

По словам Браже, США являются главным стратегическим союзником Латвии и всех стран Балтии, у всех стран единое понимание и общий интерес к укреплению оборонного сотрудничества и созданию более сильного и безопасного альянса НАТО. "Я лично поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за его решение продолжать финансирование военной помощи странам Балтии: оказанная США военная поддержка была и будет важна для укрепления обороноспособности Латвии, а постоянное военное присутствие США в Балтийском регионе важно для безопасности Латвии в долгосрочной перспективе", - заявила министр иностранных дел Латвии, добавив, что взаимное сотрудничество отвечает национальным интересам как Латвии, так и США.

Министр поблагодарила США за оказанную неоценимую поддержку Украине и усилия по достижению долгосрочного мира, что важно для долгосрочной безопасности не только Украины, но и Балтии, и всей Европы. От имени Латвии Браже выразила решимость выступать за продолжение санкционного давления на Россию, чтобы способствовать ее вовлечению в поиски мирного решения и выполнению достигнутых договоренностей.

Браже подчеркнула, что Латвия в 2025 году выделила на оборону самое крупное финансирование в истории страны - более 1,5 млрд евро, или 3,66% от внутреннего валового продукта (ВВП), и приняла решение увеличить его до 5% ВВП.

Кроме того, во вторник министр иностранных дел Латвии также встретилась в США с сенаторами Митчем Макконнеллом, Джин Шейхин и Джерри Мораном. Браже поблагодарила Конгресс США за поддержку укрепления безопасности Латвии через Балтийскую инициативу безопасности и подчеркнула желание Латвии углублять сотрудничество с США в оборонной сфере, сообщила советник министра.

Министр также приняла участие в мероприятии памяти жертв коммунистических депортаций в Вашингтоне.

Кроме того, Браже посетила организованное посольством Латвии мероприятие в честь получения командой анимационного фильма "Поток" премии Американской киноакадемии "Оскар". В ходе визита у министра также запланирована встреча с Латвийской диаспорой.

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