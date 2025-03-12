Работаете по срочному договору? Как получить выходное пособие

Работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в указанном в статье 112 закона «О труде» (далее – закон) размере, если работодатель по своей инициативе расторгает трудовой договор в случаях, предусмотренных пунктами 6, 7, 8, 9, 10 или 11 части первой статьи 101 закона. А именно:

• работник не обладает достаточными профессиональными способностями для выполнения наемной работы;

• работник не может выполнять подрядную работу по состоянию здоровья, что подтверждается заключением врача;

• работник, ранее выполнявший соответствующую работу, восстановлен на работе;

• сокращается численность работников;

• ликвидируется работодатель - юридическое лицо или товарищество;

• по причине временной нетрудоспособности работника: если работник не может выполнять работу более шести месяцев подряд или если работник не может работать более одного года в течение трехлетнего периода, если нетрудоспособность повторяется с перерывами. В этих случаях не учитывается время нахождения в отпуске по беременности и родам или время нетрудоспособности, связанной с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, если оно вызвано факторами производственной среды.

Восстановление на работе

Под восстановлением на работе закон понимает возвращение на прежнее рабочее место работника, который ранее был уволен без законных на то оснований (статья 124 закона). В вашем случае вы замещаете работника, который состоит в трудовых отношениях с работодателем, но по его поручению временно исполняет свои трудовые обязанности в другом месте. Поэтому его возвращение из командировки не является восстановлением на работе в понимании статьи 124 закона.

Основание для увольнения работника, принятого на работу на определенный срок

Увольнение работника, с которым заключен срочный трудовой договор, происходит на основании статьи 113 закона «Прекращение срочного трудового договора». Трудовые правоотношения, основанные на договоре, заключенном на определенный срок, прекращаются в день истечения срока трудового договора.

Если в трудовом договоре, заключенном на определенный срок, не указана дата его окончания (например, указано, что договор заключается на определенный период времени, пока работник, которого замещают, не вернется из отпуска по уходу за ребенком), работодатель обязан не позднее чем за две недели известить работника в письменной форме о предполагаемом прекращении трудовых правоотношений.

Следовательно, работодатель не обязан выплачивать вам выходное пособие, поскольку в вашем случае расторжение трудового договора происходит на основании статьи 113 закона.