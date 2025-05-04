Рабочий на пивоварне получил смертельные ожоги; владелец отделался условным наказанием

Суд признал обвиняемого Станкуса виновным и наказал его пробационным надзором на год и три месяца.

Как говорится в тексте обвинения, летом 2021 года руководитель некоего предприятия, будучи ответственным за соблюдение правил охраны труда, не имея соответствующего образования по охране труда и надлежащих полномочий, недостаточно контролировал безопасность работников.

Предприниматель помимо прочего нес ответственность и за приобретение и выдачу работникам средств индивидуальной защиты, но ими не был обеспечен работник, который не прошел достаточного инструктажа по охране труда и приступил к работе по варке пива, не заключив трудовой договор.

В процессе варки работник получил тяжкие телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице. Если бы потерпевший находился вблизи варочного котла в длинном фартуке из жаростойкого материала, с защитной маской на лице, в резиновых сапогах и брюках поверх сапог, а фартук закрывал бы ему ноги, его организм был бы защищен от брызг горячей жидкости.

Причиной смерти потерпевшего стали термические ожоги примерно 60% тела - на шее, туловище, обеих руках и ногах, которые осложнились тромбоэмболией легочных артерий и ожоговой болезнью в фазе септикотоксемии.

Как отмечает прокурор, в деле имел место юридический спор между прокурором, Государственной трудовой инспекцией, защитой и обвиняемым по поводу толкования нормативных актов по безопасности труда и ответственности работодателя при несчастном случае и преступном деянии, результатом чего стало предъявление обвинения и судебное разбирательство.

В конкретном деле нет существенной разницы во мнениях прокурора и суда в отношении наказания обвиняемого и его размера, так как обвиняемый в целом характеризуется положительно. Важнее всего в этом деле убеждение, возникшее в ходе разбирательства и состоящее в том, что работодатель не имеет права экономить за счет безопасности труда, ставя тем самым под угрозу работников.