Путин заявил, что готов вести прямые переговоры с Украиной. Что ответил Зеленский?

Вечером в понедельник, 21 апреля, Путин комментировал недавнее предложение Зеленского установить мораторий на обстрелы гражданской инфраструктуры как Украины, так и России, сообщает BBC.

Киев выступил с такой инициативой после того, как Украина и Россия, проведя отдельные переговоры с США в Саудовской Аравии, согласились на 30 дней воздержаться от ударов по энергетическим объектам двух стран. Так называемый «энергетический мораторий» начал действовать 18 марта, а после его истечения стороны не заявили о его продлении. Кроме того, даже во время действия соглашения и Киев, и Москва практически каждый день обвиняли друг друга в нарушении договоренностей.

Во время мартовских переговоров Украина также предлагала установить полное перемирие на 30 дней, однако Россия выдвинула несколько условий, которые Киев и его западные союзники сочли неприемлемыми.

В понедельник Путин заявил, что Россия «всегда положительно относилась к любым мирным инициативам». «Надеемся, что и представители киевского режима поступят так же», — сказал он. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что комментарии Путина свидетельствуют о его готовности вести прямые переговоры с Украиной, в частности, об отказе от ударов по гражданским объектам.

«Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной», — сказал Песков.

Ранее российские официальные лица, в том числе Путин, отказывались вести прямые переговоры с Украиной.

Кремль неоднократно подвергал сомнению легитимность Зеленского, утверждая, что его полномочия истекли, а новые выборы не проводились. Однако эти заявления противоречат Конституции и законам Украины, прямо запрещающим проводить выборы во время войны. Ни одна другая страна мира или международная организация не сомневаются в легитимности украинских государственных институтов.

Можно ли Украине вести переговоры с Россией?

В своих комментариях Песков также заявил, что для прямых переговоров с Россией Украина должна «юридически „расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов... если есть такая готовность». Так он ответил на вопрос одного из журналистов о том, что Украина якобы формально запрещает переговоры с Россией.

На самом деле, такого запрета не существует, но в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Сам Путин в январе этого года сказал, что Россия готова к контактам с Украиной, но «действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров».

При таком условии переговоры «будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными», — говорил российский президент. В начале февраля Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, если это принесет мир в Украине.

Что ответил Зеленский

В своем вечернем обращении 21 апреля Зеленский подчеркнул, что Украина по-прежнему «сохраняет свое предложение не наносить удары как минимум по гражданской инфраструктуре». «И мы ждем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить», — заявил президент Украины.

Комментируя результаты так называемого «пасхального перемирия», предложенного Путиным, Зеленский сказал: «Действительно, на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. То есть это возможно — возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств».

Перед Пасхой Путин предложил установить перемирие на фронте на 30 часов, и Украина это предложение приняла. Однако в течение всего этого времени Киев и Москва постоянно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

В понедельник Зеленский предложил новые договоренности, которые «прекратят любые удары с использованием беспилотников и ракет дальнего радиуса действия по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней».

Путин ответил, что Кремль изучит эту идею. «С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке», — сказал президент России. При этом Путин заявил, что удары по гражданским объектам оправданы, если на них находятся военные.

Он объяснил недавний российский ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли около 30 жителей, а более 100 получили ранения, тем, что в пораженном университете проходила церемония награждения военнослужащих.

Впрочем, подобные заявления явно противоречат международному праву. Согласно Женевским конвенциям, гражданский объект может стать законной военной целью, когда им пользуются военные, но только если в этот момент они производят эффективный взнос в военные действия.

Что дальше?

Последние известные прямые переговоры с участием России и Украины проходили в Стамбуле и Беларуси в первые недели после начала полномасштабного российского вторжения.