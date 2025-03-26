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Прогнать русский из кино: что думают о желании депутатов в кинотеатрах?

Редакция PRESS 26 марта, 2025 11:15

Бизнес 0 комментариев

Как известно, слуги народа передали в комиссию подготовленные оппозиционным Национальным объединением (NA) поправки, которые предусматривают введение требования, чтобы в кинотеатрах минимум пятую часть фильмов демонстрировали с аудиодорожкой на государственном языке.

По мнению NA, законопроект приведет в порядок текущее законодательство, в котором не прописан язык демонстрации фильмов и субтитров, а также предотвратит «доминирование языка третьих стран над государственным языком Латвии», пишет Otkrito.lv. В свою очередь, глава общества «За легальный контент» Гунта Лидака призвала учитывать, сможет ли индустрия работать дальше в новых условиях.

В аннотации к законопроекту указано, что влияния на государственный бюджет не планируется, однако, если кинотеатры не смогут платить налоги, это повлияет на бюджет.

Директор кинотеатра Forum Cinemas Динарс Озолс подчеркнул, что кинотеатры не создают контент, а лишь его показывают. По его мнению, если речь идет о доле латышских фильмов в репертуарах кинотеатров, то бороться нужно не с последствиями, а увеличивать финансирование для их производства. Он отметил, что увеличение финансирования отрасли к столетию Латвии привело к росту доли латышских фильмов на телевидении, стриминговых платформах и в кинотеатрах.

Также он пояснил, что в Forum Cinemas доля фильмов на русском языке в годовом исчислении не превышает 10% от общего числа фильмов, тогда как фильмы на латышском языке составляют более 20%. Он также не знал, с какими неправительственными или другими организациями консультировались инициаторы законопроекта, прежде чем сформулировать требование к кинотеатрам демонстрировать 20% репертуара каждый день с аудиодорожкой на латышском языке. «Почему не 50%, или, например, как в Германии и Франции – 100%?! В Forum Cinemas в пиковые дни фильмы на русском языке составляют 20% репертуара, но за год таких дней было немного. […] Киноиндустрия неоднородна. Мы показываем оперы, концерты и театральные постановки. Мы выступаем за разнообразие в отрасли», – сказал Озолс, выразив желание объективной дискуссии с участием представителей отрасли.

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