Послали в магазин? Тюлененок найден в лесу почти в километре от моря в Вецаки

В среду утром в РМП поступила информация о тюлененке, который выполз на проезжую часть в Вецаки.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов встретили жителя, который указал на маленького тюленя, который продолжил свой путь и уже оказался в лесу, примерно в 900 метрах от моря.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили об этом в приют для животных «Улубеле», представители которого через некоторое время прибыли на место происшествия. Совместными усилиями тюленя вернули на пляж и выпустили в море, обеспечив его возвращение в естественную среду обитания.

Детеныши серого тюленя, родившиеся на островках в Балтийском море в середине марта, уже подросли и часто выходят в море в одиночку, поэтому их можно встретить и на латвийском побережье. Людям не разрешается спасать тюленей, найденных на пляже. Это угрожает здоровью как тюленя, так и спасателя, объясняют эксперты.