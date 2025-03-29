Бывают и такие исследования: опрос показал, что большинство латвийцев предпочитают спать на боку

В такой позе, которая рекомендована физиотерапевтами, спят 73% жителей Латвии, на животе предпочитают спать 15%, а на спине - 12%.

Выяснилось также, что почти половина жителей Латвии, точнее, 40%, по крайней мере 3-4 дня в неделю ощущают усталость при пробуждении.

Четыре из десяти латвийцев охотно отказываются от вечерних мероприятий и занятий, предпочитая сон.

По отношению ко сну опрошенные делятся на три группы: наибольшая из них (40%) с радостью отправляется спать, у 27% респондентов сон вызывает тревогу (они ворочаются и плохо высыпаются), а 6% считают, что хорошо выспаться - это неважно.

Опрос проводился онлайн осенью 2024 года в 57 странах, в Латвии в нем участвовало 1004 человека.