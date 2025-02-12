Предупреждение за «разглашение» данных о русском языке: Росликова судили на закрытом заседании в Сейме

Изначально заседание комиссии должно было быть открытым, однако в последней момент 8 из 11 членов комиссии решили, что "парламентский суд" не должен стать достоянием общественности. Прямо во время заседания после короткого голосования формат был изменен и всех - кроме членов комиссии, обвинителя Бутанса и защищавшего себя Росликова - попросили на выход. Разбирательство проходило за закрытыми дверями и длилось почти полтора часа.

- Сегодня они вынесли негативное для меня решение, и высказали "предупреждение" за то, что я огласил статистику, и осмелился сказать, что правящие партии проиграют. Пускай, это их решение, - заявил лидер партии Алексей Росликов после заседания. По мнению комиссии, Росликов нарушил 7-ю статью Кодекса этики, согласно которой депутат должен избегать публичных высказываний, жестов и иных действий, которые могут быть оскорбительными, а также не использовать уничижительные или несовместимые с достоинством Сейма выражения. Депутат обязан основываться на фактах, их честной интерпретации и аргументации.

Как пояснил журналистам после закрытого заседания комиссии ее председатель Янис Вуцанс (ZZS), за наказание депутата проголосовали девять депутатов, а двое были против. Поскольку заседание было закрытым, Вуцанс не раскрыл подробности голосования, лишь добавил, что сам голосовал за наказание Росликова.

Как сообщалось ранее, в своей жалобе в Комиссию по мандатам и этике Сейма Бутанс указал, что Росликов опубликовал в соцсетях провокационное видео. В своем профиле на TikTok Росликов заявил, что "Рига — это наш (русскоязычных) город". Кроме того, X он опубликовал пост, в котором, ссылаясь на статистику по наиболее часто используемым языкам в Риге, попросил ряд политиков от Национального объединения собирать чемоданы на выход из Рижской думы.