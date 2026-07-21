Из-за проливных дождей в окрестностях Талси оказались затоплены и размыты два участка государственных автодорог. В настоящее время они закрыты, а движение организовано по объездным маршрутам.

Объехать закрытый участок между Дурсупе и Лауциене можно по местным дорогам Стенде — Лауциене — Мерсрагс (V1401) и Валдемарпилс — Плявас — Свикипе (V1410).