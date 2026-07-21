⚠️Stipro lietavu dēļ Talsu apkārtnē applūdis reģionālā a/c Sloka–Talsi (P128) un vietējā a/c Liepkalni–Stumbri (V1379) posms (sk. kartē), satiksme pa apbraucamajiem ceļiem. Citur vietām ir lokāli izskalojumi. Ceļu uzturētāji sāka remontdarbus jau šorīt, plašāk … pic.twitter.com/AVujDntG9u
— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 21, 2026
В компании пояснили, что повреждения на региональной дороге Слока — Талси слишком серьезны, чтобы устранить их в рамках текущего содержания дорог. В ближайшее время участок останется закрытым, после чего начнутся ремонтные работы.
Из-за проливных дождей в окрестностях Талси оказались затоплены и размыты два участка государственных автодорог. В настоящее время они закрыты, а движение организовано по объездным маршрутам.
Объехать закрытый участок между Дурсупе и Лауциене можно по местным дорогам Стенде — Лауциене — Мерсрагс (V1401) и Валдемарпилс — Плявас — Свикипе (V1410).
Кроме того, закрыт участок местной дороги Лиепкални — Стумбри (V1379) возле реки Дурсупе. Объезд возможен по дорогам Лиепкални — Стумбри и Станция Кандава — Оксле — Дурсупе (V1431).
В LVC также сообщили, что размывы зафиксированы и на других дорогах в окрестностях Талси. Восстановительные работы на гравийных дорогах дорожные службы начали во вторник.
Инженеры LVC продолжают обследование дорог, чтобы определить полный масштаб ущерба и оценить стоимость восстановительных работ.
Жителей призывают сообщать о размывах и затопленных участках дорог по круглосуточному бесплатному информационному телефону LVC 8000 5555.
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