Есть – точнее была, ибо находится в процессе ликвидации - в США такое агентство Федеральная служба посредничества и примирения (FMCS), пишет The Daily Wire. Оно занимало девятиэтажную офисную башню на К-стрит в округе Колумбия всего для 60 сотрудников, многие из которых фактически работали из дома, до пандемии. У ее менеджеров были роскошные апартаменты с полноценными ванными комнатами; один менеджер часто был «в душе», когда она была нужна, в то время как другой использовал свою ванную комнату как комнату для курения. FMCS зарегистрировала своего директора как находящегося в многолетней командировке в округе Колумбия, чтобы он мог получать все свои расходы на питание и проживание за счет налогоплательщиков, просто за то, что он появился в офисе.

FMCS — это агентство с 230 сотрудниками, которое существует, чтобы служить добровольным посредником между профсоюзами и бизнесом. Как «независимое агентство», его директор номинально подчиняется президенту, но агентство настолько мало, что на самом деле надзора нет вообще.

Зачем вообще существовало агентство, кроме как для того, чтобы обеспечить роскошный образ жизни для своих сотрудников? Бесконечные поездки на курорты, которые сотрудники открыто использовали для организации личных отпусков, оправдывались как повышение осведомленности об агентстве в надежде, что кто-то действительно захочет воспользоваться его добровольными услугами.

«Фонд отдыха и приема гостей»

Главный чиновник FMCS Джордж Коэн использовал «фонд отдыха и приема», чтобы заказать шампанское и подставки по $200 для своего офиса, а также приобрести произведения искусства, нарисованные его женой. Крошечное агентство заказало картины своих лучших сотрудников. Оно потратило $2402 только на ретушь (!) портрета человека, который недолгое время занимал высшую должность в агентстве.

Сотрудники FMCS «разблокировали» свои государственные кредитные карты, чтобы отключить типичную защиту от злоупотреблений, а затем использовали их для, по-видимому, финансирования личных расходов и просто выставляли счета правительству за все, что им вздумается. Один сотрудник арендовал BMW; другой (директор по информационным технологиям Джеймс Доннен) выставил правительству счет за мобильный телефон своей жены, кабельное телевидение как дома, так и в загородном доме, и даже за подписку на USA Today.

Сотрудник Дэн В. Фанкхаузер потратил со служебной карточки 18 000 долларов в ювелирном магазине и «уничтожил все записи о покупках по картам, когда покинул агентство», — говорится в отчете аудита.

Как в фильме «Офис», сотрудники тратили непомерное количество времени и денег, поздравляя друг друга с приемом на работу и занимаясь «работой», которая на самом деле была равносильна баловству.

Одна покупка на $30 000 была на безделушки в честь годовщин сотрудников. У агентства был собственный спортзал для сотрудников, и оно купило телевизор за $1000 для спортзала, ледогенератор за $3867 и стереосистему за $560.

Расходы, которые были фактически связаны с бизнесом, были едва ли лучше. Например, было выплачено $895 «за регистрацию Сюзанны Нихтер на курсе English Essentials: A Grammar Refresher» и $735 «за посещение Лакишей Стюард курса развития навыков аудирования и памяти».

Прием на работу родственников

FMCS использовала федеральные должности как источник наличных для друзей и родственников. Эллисон Бек, бывший профсоюзный юрист, ставшая высокопоставленным чиновником FMCS, наняла свою невестку в качестве «специального помощника», и генеральный инспектор нашел доказательства того, что она пыталась создать высокопоставленную должность для друга.

Сотрудники FMCS якобы передавали контракты друзьям, позволяя им писать «задание на работу», которое использовалось для выбора победителя контракта — в результате чего, конечно, их собственный выбор. Таким «тренерам» платили 1500 долларов в день на человека за обучение персонала FMCS, плюс 163 доллара в час на поездки. Когда в конце концов сотрудник низшего звена сказал, что дополнительная оплата поездок противоречит федеральным правилам, подрядчик ясно дал понять, что он рассматривает это как право, раздраженно: «Работа, которую мы успешно выполняли для агентства более десятилетия — ценой больших личных жертв, должен добавить, — будет отнята, если мы не выполним ваш указ беспрекословно».

Скотт Бекенбо, высокопоставленный чиновник агентства, получал 174 000 долларов в год, но этого было недостаточно: его «местом службы» была указана Айова, чтобы он мог оплачивать все свои расходы на проживание и питание в округе Колумбия, где он жил и работал, как будто он был в шестилетней командировке . Когда сотрудник поднял этот вопрос перед юристом агентства, тот сказал ему, что он «не должен поднимать эти вопросы... это откроет банку с червями».

Пол Войт, сотрудник отдела кадров, был указан как проживающий в округе Колумбия, хотя на самом деле он жил в Висконсине, чтобы обманным путем получить более высокую зарплату, соответствующую стоимости жизни. Начальником Войта был Артур Перлштейн, который ушел из агентства, чтобы стать профессором права, а затем был снова нанят после того, как его академическая карьера рухнула из-за скандала с плагиатом. Его первым шагом на новой работе стало прекращение независимого расследования в отношении сотрудников FMCS, злоупотребляющих средствами налогоплательщиков в личных целях.

Финансовый директор Фрэн Леонард приходила в офис дважды в неделю, но уходила к 14:00

По непонятной причине у агентства был офис в Гонолулу.

Оно финансировало постоянные поездки своих сотрудников в экзотические места под предлогом привлечения клиентов для федерального агентства — признание того, что потребность в существовании агентства была невысокой.

За один месяц Бек побывала в Италии и Швейцарии, где провела деловую встречу — по видеочату. Затем она отправилась в Тунис и на остров у побережья Джорджии. Она летела первым классом и заставила агентство возместить ей пробег, когда она ехала в свой отпускной дом в штате Мэн.

Любой мог запросить денежные гранты от агентства, с единственным требованием, чтобы они упомянули какую-то связь с профсоюзами. Оно раздавало, казалось бы, случайный набор подарков частным предприятиям , возможно, потому, что они были единственными, кто знал о существовании грантов.

Оно выделила 63 000 долларов больнице, которая обанкротилась; 51 000 долларов — компании по уходу за детьми, чтобы помочь ей оплатить государственные лицензионные сборы; и 57 000 долларов — компании на «укрепление культуры непрерывного совершенствования, которая позволит нам достичь мирового уровня совершенства!»

Это описание жизни только одного из многих агентств.

14 марта 2025 года, президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на значительное сокращение функций и штата ряда федеральных агентств. Указ не обязательно означает немедленное закрытие этих агентств, а скорее их "сокращение до минимальных функций, требуемых законом". Полное прекращение деятельности зависит от дальнейших шагов и юридических процессов, которые могут последовать.

1. Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH) – занимается координацией усилий по борьбе с бездомностью. На 2025 финансовый год USICH запросил бюджет в размере $4,3 млн. Это больше предыдущего бюджета в размере $3,6 млн. На момент запроса бюджета на 2025 год в USICH было 18 штатных сотрудников.

2.Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA) – поддерживает предпринимательство среди меньшинств. На 2024 финансовый год бюджет MBDA составляет 110 миллионов долларов, которые идут на поддержку региональных офисов, бизнес-центров и инициатив, таких как Программа сельских бизнес-центров. По состоянию на 2025 год в агентстве работало около 254 человек, которые работали в сети бизнес-центров MBDA и «стратегических партнерствах».

3.Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS) – основной источник федерального финансирования для музеев и библиотек. Бюджет IMLS на 2024 финансовый год составляет 266,7 млн ​​долларов. На 2025 финансовый год Сенат предложил выделить 214,1 млн долларов на библиотечное обслуживание. По состоянию на 2023 год в IMLS было 70 штатных сотрудников.

4. Федеральная служба посредничества и примирения (FMCS) – работает над предотвращением и урегулированием трудовых споров. Бюджет FMCS на 2023 финансовый год составил 53,7 млн ​​долларов США, в офисе работают 218 человек, включая 155 штатных посредников FMCS, которые работают в 64 офисах по всей территории США.

5. Фонд финансовых учреждений развития общин (CDFI Fund) – способствует экономическому развитию через финансовые институты. В 2025 финансовом году Комитет по ассигнованиям Сената рекомендовал выделить $354 млн для Фонда CDFI, что на $30 млн, или на 9,3%, больше, чем в предыдущем финансовом году.

6.Международный центр учёных имени Вудро Вильсона (Wilson Center) – занимается исследованиями и поддержкой академических программ. На 2024 финансовый год бюджет Центра Уилсона составляет 16,1 млн долларов, выделенных через федеральные ассигнования. Это финансирование поддерживает зарплаты и льготы для примерно 57 штатных сотрудников, программы стипендий и операционные расходы.