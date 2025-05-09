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Билл Гейтс решил срочно раздать 99% своего состояния: кому?

© BBC 9 мая, 2025 07:53

Мир 0 комментариев

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что решил потратить 99% своего состояния на благотворительность в течение ближайших двадцати лет.

«Когда я умру, обо мне будут говорить много разного, но я твердо намерен сделать так, чтобы обо мне не сказали „он умер богатым"», — написал Билл Гейтс на своем сайте, процитировав перед этим слова американского магната и филантропа Эндрю Карнеги о том, что тот, кто умирает богатым, умирает опозоренным.

Правда, по состоянию на сейчас, если Гейтс раздаст 99% своих денег, то все равно останется миллиардером. В текст о своем решении он вставил график, согласно которому его состояние сейчас оценивается в 108 млрд долларов.

Фонд Гейтсов (Фонд Билла и Мелинды Гейтс) давно финансирует проекты в здравоохранении и других областях, но сейчас, как объяснил основатель Microsoft, он решил ускорить траты: если до сих пор они с женой планировали, что фонд будет работать десятки лет после их смерти, то теперь он решил, что фонд раздаст все деньги и закроется в 2045 году.

Гейтсу этой осенью исполнится 70 лет.

По расчетам Гейтса, за эти 20 лет его фонд потратит около 200 млрд долларов — окончательная сумма будет зависеть от ситуации на рынке и инфляции. За 25 лет существования Фонд Гейтсов уже выделил 100 миллиардов на здравоохранение и развитие в разных странах.

В следующие двадцать лет фонд, как написал Гейтс, будет преследовать три главные цели: победа над болезнями, которые поддаются профилактике, но все еще убивают матерей и детей, победа над инфекционными болезнями, включая малярию и корь, а также избавление от бедности сотен миллионов жителей разных стран.

На вопрос, чем вызвано это решение, в интервью Би-би-си в четверг Гейтс сказал, что через двадцать лет в мире будут другие богатые люди, и они будут лучше понимать, как помочь людям решать проблемы.

«Тут дело в срочности. Мы можем тратить гораздо больше, если только не собираемся жить вечно, и я знаю, что эти траты будут соответствовать моим ценностям», — сказал Гейтс.

Билл Гейтс и Пол Аллен основали Microsoft в 1975 году. В этом году этому гиганту в мире компьютеров и информационных технологий исполняется полвека. Сам Гейтс в 2000 году ушел с поста гендиректора компании, а в 2014 — с поста председателя правления, а в 2020 году вышел из совета директоров.

В интервью Би-би-си бывший богатейший человек планеты Билл Гейтс снова обвинил нынешнего богатейшего человека планеты Илона Маска в том, что его Департамент эффективности государственного управления при администрации Трампа убивает детей, урезая расходы США на помощь другим странам.

«Эти сокращения не просто убивают детей, они убивают миллионы детей. От самого богатого человека в мире я такого не ожидал», — сказал Гейтс.

Фонд Гейтсов является спонсором BBC Media Action — благотворительного подразделения BBC, которое работает независимо от новостных подразделений корпорации.

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