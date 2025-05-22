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«Пошла на ***»: на просьбу говорить по-латышски водитель автобуса обругал женщину русским матом (1)

Редакция PRESS 22 мая, 2025 12:09

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«Я осталась в шоке», — именно так описывает свой неприятный опыт поездки в автобусе Rīgas satiksme женщина по имени Сармите. Всё началось с того, что она обратилась к водителю с просьбой говорить по-латышски, но в ответ услышала в свой адрес грубую нецензурную брань на русском языке, сообщает Jauns.lv.

Как рассказала Сармите, обычно она пользуется личным автомобилем и крайне редко ездит общественным транспортом. В тот день, понедельник, 19 мая, обстоятельства вынудили её воспользоваться автобусом маршрута №49.

Инцидент произошёл на остановке RER в направлении Кенгарагса в 16:56. Автобус уже стоял на остановке, однако двери были закрыты, поскольку водитель ждал, пока отъедет предыдущий автобус. Именно в тот другой автобус Сармите и собиралась пересесть, поэтому она подошла и попросила водителя открыть двери. Ответ последовал на русском. Сармите вежливо попросила водителя перейти на латышский язык, но, по её словам, это вызвало у него агрессию. Водитель резко выкрикнул: «Пошла на ***». Женщина переспросила, действительно ли он так сказал, и получила утвердительный ответ: «Да, пошла».

Несмотря на потрясение, Сармите действовала быстро: «Когда я вышла, я взяла телефон и его сфотографировала. Он даже позировал, вероятно, думая, что я снимаю видео», — вспоминает она. Сразу после этого она связалась с информационной службой Rīgas satiksme и официально подала жалобу.

«Это был для меня шок. Я была в реальном ступоре — как такое вообще может происходить в общественном транспорте? Я почувствовала себя так, будто вернулась в советские времена! Это недопустимо и непростительно. Я была в шоке, потому что почувствовала себя униженной только за то, что попросила говорить по-латышски», — эмоционально рассказала Сармите. Она добавила, что даже если существуют какие-то технические инструкции относительно остановок, это не оправдывает такое поведение: «Я не в России. Если я нахожусь в своей родной стране Латвии, где единственный государственный язык — латышский, то водитель обязан говорить по-латышски, особенно если его об этом просят».

В свою очередь, компания Rīgas satiksme принесла Сармите извинения, подчеркнув, что такое поведение «абсолютно недопустимо». Было объявлено, что видеозапись инцидента будет проанализирована. Позже компания подтвердила случившееся:

«Мы просмотрели видеозапись с транспортного средства. На основании увиденного сделали вывод, что пассажирка хотела выйти между остановками, хотя не было ни пробок, ни других обстоятельств, позволяющих водителю так поступить. Поэтому он не открыл двери».

Однако компания признала и факт оскорблений: «С сожалением констатируем, что водитель действительно использовал нецензурную лексику на русском языке. Такое поведение недопустимо и не соответствует ценностям и этическим стандартам Rīgas satiksme. Водитель будет привлечён к ответственности в соответствии с внутренними правилами и Трудовым законом», — заявили в Rīgas satiksme.

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